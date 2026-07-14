Aston Villa pone fin a los rumores de transferencia entre Emiliano Martinez y la Juventus

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Aston Villa pone fin a los rumores de transferencia entre Emiliano Martinez y la Juventus

El club inglés Aston Villa ha negado rotundamente los informes sobre una posible salida de su portero titular y estrella de la selección argentina, Emiliano Martinez, hacia Italia. En las últimas semanas, los rumores de que la Juventus de Turín quería fichar al experimentado guardameta habían sido objeto de amplio debate en la prensa deportiva europea. Sin embargo, la directiva del club de Birmingham ha declarado oficialmente que no tiene intención de dejar marchar a su líder. Así lo informa Goal.com .

El director de fútbol profesional del Aston Villa, Damian Vidagany, destacó en una entrevista con Goal.com que el portero de 33 años es una de las figuras centrales del proyecto de Unai Emery. Según él, el lugar de Martinez es indispensable en los planes del club para la próxima temporada y no se está llevando a cabo ninguna negociación sobre su traspaso. Esta declaración ha traído el alivio esperado por los aficionados del club.

La postura firme del club

En una explicación dada a 365Scores, Vidagany afirmó que el futuro del portero, conocido como «Dibu», está asegurado. «Él se queda con nosotros y no tenemos intención de venderlo este verano. El equipo necesita su entrega y su gran experiencia. Es un activo muy importante para nuestro proyecto de la próxima temporada», añadió el responsable del club. Con esto, la directiva del Aston Villa intentó poner fin a todas las especulaciones en el mercado de fichajes.

Cabe señalar que Sky Italia había informado anteriormente que Martinez había llegado a un acuerdo con la Juventus por un contrato de tres años hasta 2029. Incluso se llegó a decir que el ex portero del Arsenal había aceptado una reducción salarial para mudarse a Turín. Sin embargo, el Aston Villa aclaró que esta información no era cierta y no reflejaba la posición oficial del club.

La importancia de Martinez para el equipo

Emiliano Martinez es considerado uno de los porteros mejor valorados no solo en el Aston Villa, sino también en el fútbol mundial. Su título de campeón del mundo con Argentina y sus múltiples reconocimientos como mejor portero han elevado aún más su reputación. Para los de Birmingham, retener a un jugador de este calibre es crucial para alcanzar los objetivos en la Champions League y en el campeonato nacional la próxima temporada.

La Juventus, por su parte, sigue buscando un nuevo portero. Los turineses pretenden restablecer su hegemonía en la Serie A rejuveneciendo la plantilla y atrayendo a líderes experimentados. Pero el cartel de «intransferible» puesto por el Aston Villa podría obligar al gigante italiano a considerar otras opciones. Por ahora, Martinez parece dispuesto a quedarse en Birmingham y triunfar bajo la dirección de Unai Emery.

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