¿Mbappé jugará lesionado contra España? Preocupación en Francia

La selección de Francia se enfrenta a una situación preocupante respecto a su estrella principal antes de la semifinal de la Copa del Mundo 2026 Kylian Mbappé . Según RMC Sport, el delantero no ha tenido tiempo de recuperarse completamente antes del partido decisivo contra España.

El dolor en el talón persiste

Mbappé no pudo terminar el partido contra Marruecos en los cuartos de final debido a un dolor en el talón derecho. Fue sustituido en el minuto 77.

En aquel encuentro, Francia ganó 2-0 y avanzó a las semifinales. Pero tras la victoria, surgió un nuevo dolor de cabeza para Didier Deschamps: el estado físico de Mbappé.

Según los informes, el delantero se ha entrenado al margen del grupo y no ha trabajado con el balón.

Deschamps confía en él

A pesar de las preocupaciones por la lesión, el seleccionador de Francia, Didier Deschamps, confía en que Mbappéesté en el campo para la semifinal.

Esta decisión es comprensible. Porque Mbappé no es solo un delantero para la Francia actual, es la figura central de todo el sistema ofensivo.

Si él está en el campo, la defensa de España siempre se ve obligada a retroceder. Si no está, la principal arma de contraataque de Francia disminuye considerablemente.

8 goles y 1 asistencia: difícil de reemplazar

Mbappé ha disputado los seis partidos de Francia en la Copa del Mundo 2026. Suma 8 goles y 1 asistencia.

Estas cifras demuestran lo importante que es para el equipo.

Indicador Resultado de Mbappé Partidos 6 Goles 8 Asistencias 1 Estado no recuperado totalmente Participación en semifinales esperada

Francia tiene otros delanteros fuertes, pero es muy difícil reemplazar completamente la velocidad de Mbappé, sus incursiones en el área y su capacidad para cambiar el destino del partido en un instante.

¿Qué señal es esta para España?

Para la selección de España, el hecho de que Mbappé no esté totalmente sano puede ser una señal táctica interesante.

Si es titular, los defensas españoles deben estar preparados para sus carreras rápidas. Pero si Mbappé juega con dolor, también podría haber un plan para ponerlo en aprietos mediante presión constante y contacto físico.

Al mismo tiempo, estas estrellas pueden decidir un partido en una sola jugada incluso sin estar al 100 %. Por eso, pensar que «Mbappé está lesionado, así que el peligro es menor» podría ser el mayor error para España.

¿Arriesgará Francia?

La semifinal es una etapa donde se puede arriesgar, pero donde no se perdonan los errores.

Deschamps tiene dos caminos: poner a Mbappé de inicio para presionar al rival desde el principio o cuidar su estado para usarlo en el momento necesario.

Sin embargo, para Francia, un once inicial sin Mbappé podría ser una gran pérdida psicológica. La defensa rival se sentiría más libre y las llegadas de Francia en profundidad disminuirían.

Cada detalle importa en este partido

Francia y España se enfrentan en la semifinal de la Copa del Mundo 2026 para ser el primer finalista del torneo.

En este partido, el estado de un jugador puede cambiar todo el guion. Especialmente si ese jugador es Kylian Mbappé.

La pregunta principal para Francia es: ¿qué tan listo está Mbappé? Para España, la pregunta es distinta: incluso si no está al 100 %, ¿cómo detenerlo?

La mayor intriga antes de la semifinal

Mbappé no ha logrado recuperarse por completo. Pero se espera que sea titular.

Esto es tanto un riesgo como una esperanza para Francia antes de la semifinal. Si muestra su nivel a pesar del dolor, la noche podría ser muy difícil para España. Si la lesión afecta, existe la posibilidad de que la mayor arma de Francia no pueda mostrar todo su potencial.

Ahora, todas las miradas están puestas en una sola pregunta: ¿podrá Mbappé decir su última palabra contra España a pesar de la lesión?