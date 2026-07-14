El primer tren solar del mundo maravilla a los turistas

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El primer tren solar del mundo maravilla a los turistas

En Argentina, el primer tren impulsado por energía solar de América Latina ofrece a los turistas no solo un viaje ecológico, sino también una experiencia única a lo largo de un corredor cultural de 10 000 años de antigüedad. Así lo informó la BBC.

Lanzado en junio de 2024 Quebrada Solar Train ha revitalizado un ferrocarril del siglo XIX en la provincia argentina de Jujuy. El tren conecta pueblos antiguos como Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará y Tilcara a lo largo de una ruta de 42 kilómetros. Durante el trayecto, también atraviesa parte de la famosa red vial de los Incas, Qhapaq Ñan .

Desplazándose a una velocidad de unos 33 km/h, el tren atraviesa casi en silencio los Andes, las rocas coloridas y los pueblos locales. Durante el camino, los turistas tienen la oportunidad de conocer el Cerro de los Siete Colores, los antiguos caminos incas, los mercados locales y los monumentos arqueológicos.

Un tren turístico blanco y naranja está estacionado en una estación con las montañas de fondo.

El proyecto se implementó no solo como un transporte ecológico, sino también para apoyar la vida de la población local. Según las autoridades, el tren aumentará el flujo de turistas, creará nuevos empleos en los pueblos y alentará a los jóvenes a vivir y trabajar sin abandonar la tierra de sus ancestros.

A lo largo de la ruta, los visitantes también conocen las tradiciones de los pueblos andinos, como el respeto a la Pachamama (Madre Tierra), la ayuda mutua y la vida en equilibrio con la naturaleza. La artesanía local, los productos de lana de llama, la gastronomía nacional y las costumbres preservadas durante milenios son parte integral del viaje.

Los expertos destacan que este tren solar, además de ampliar las opciones de transporte ecológico, sirve para dar a conocer al mundo la historia y el patrimonio de una de las regiones culturales más antiguas de Argentina.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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