El Ministerio de Asuntos Exteriores de la India convocó a un representante de la embajada de Irán

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El Ministerio de Asuntos Exteriores de la India convocó a un representante de la embajada de Irán

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la India convocó a un representante de la misión diplomática iraní en Nueva Delhi. Esto se debe a los ataques contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

El portavoz del ministerio, Randhir Jaiswal, informó que se transmitió la firme protesta de la India sobre los ataques a la dirección de la embajada de Irán.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la India condenó los ataques contra los buques «Mombasa» y «Bahia». Se informó que a bordo de ambos barcos había un total de 30 marineros indios.

Como resultado de los ataques, uno de los marineros indios falleció. El ministerio declara que está tomando este incidente con gran seriedad.

La parte india continúa garantizando la seguridad de sus ciudadanos y monitoreando la situación en las rutas marítimas.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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