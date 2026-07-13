La audaz predicción de Joe Cole: « Vamos a enviar a Messi de vacaciones »

La tensión aumenta antes de la semifinal de la Copa del Mundo 2026 entre Inglaterra y Argentina. El excentrocampista del Chelsea, Joe Cole, hizo un pronóstico muy audaz antes del partido contra la Argentina de Messi.

« Inglaterra llegará a la final »

En el podcast The Rest Is Football, Joe Cole expresó su confianza en que Inglaterra vencerá a Argentina.

« Vamos a enviar a Messi de vacaciones. 100 %. Inglaterra llegará a la final », dijo Cole.

Según el exjugador, Inglaterra es actualmente un equipo demasiado rápido y peligroso para Argentina. Confía en que los « Three Lions » pueden derrotar a los argentinos gracias a su ritmo e intensidad física.

¿Será la velocidad un problema para Argentina?

El argumento principal de Cole es la velocidad de Inglaterra. Cree que la defensa y el mediocampo argentinos podrían sufrir ante el alto ritmo de juego inglés.

Hay lógica en esto: en semifinales, los detalles marcan la diferencia. Un ataque rápido, un contraataque o una jugada individual pueden cambiar el guion del partido.

Pero Argentina tiene a un « rompeplanes »: Lionel Messi. Incluso a sus 39 años, puede decidir un partido con un pase, un regate o una jugada a balón parado. En el fútbol, algunos jugadores no juegan con la « edad del pasaporte », sino con una « licencia de magia ».

Un duelo histórico para Messi

La semifinal Argentina-Inglaterra tiene un significado especial para Messi. A lo largo de su carrera internacional, ha enfrentado a muchas potencias, pero un choque de este nivel contra Inglaterra tiene una intriga única.

Este partido es crucial no solo por el pase a la final, sino también por la rivalidad histórica, el legado de Messi y las ambiciones de Inglaterra en los grandes torneos.

¿Quién esperará al ganador en la final?

La semifinal entre Inglaterra y Argentina se jugará el 15 de julio. El ganador se enfrentará a Francia o España en la final.

Semifinal Fecha ¿Contra quién juega el ganador? Inglaterra — Argentina 15 de julio Francia o España Francia — España 14 de julio Inglaterra o Argentina

A estas alturas no quedan rivales fáciles. Pero el trasfondo emocional del Inglaterra-Argentina es distinto: Messi, la rivalidad histórica, las palabras de Cole y la cercanía de la final.

Las palabras de Cole aumentaron la presión

Estas declaraciones quizás no afecten directamente a los jugadores, pero para los aficionados, los medios y las redes sociales, es echar leña al fuego.

El bando argentino podría usar esto como motivación. Los hinchas ingleses, por su parte, ven las palabras de Cole como un signo de confianza.

Es decir, la batalla psicológica comenzó antes de que empezara la semifinal.

La respuesta se dará en el campo

Joe Cole está 100 % seguro de la victoria inglesa. Pero en una semifinal de Mundial, los pronósticos suelen quedar obsoletos tras el pitido inicial.

Inglaterra es rápida, física y ambiciosa. Argentina es experimentada, fría y tiene a Messi.

La gran pregunta es: ¿podrá Inglaterra realmente « enviar a Messi de vacaciones » o los argentinos volverán a desafiar todos los pronósticos?