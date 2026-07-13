Descubren un barco de hace 300 años lleno de tesoros en el mar de Noruega

Cerca de las costas de Noruega, arqueólogos han descubierto los restos de un barco único que data del siglo XVIII. Los expertos consideran este hallazgo como uno de los barcos con la carga mejor conservada encontrados hasta la fecha en el norte de Europa. La carga, que se ha mantenido prácticamente intacta, ha despertado un gran interés entre los científicos.

Hanna Geiran, directora de la Dirección de Patrimonio Cultural de Noruega, destaca que la carga de este barco se encuentra en un estado de conservación sin precedentes en el norte de Europa. Según ella, este hallazgo podría ofrecer nueva información sobre la historia de los barcos mercantes del siglo XVIII y el comercio internacional de la época.

La organización anunció oficialmente el descubrimiento en junio de este año. Los restos fueron localizados por Espen Sostad, director de una pequeña empresa de investigación que utiliza vehículos submarinos operados remotamente (ROV).

Se informa que el barco yace en el estrecho de Skagerrak, cerca de la costa sureste de Noruega, a una profundidad de unos 600 metros (1,970 pies). Las imágenes submarinas muestran vajillas de porcelana apiladas y otros objetos valiosos que se conservan casi intactos.

Hanna Geiran señala que es muy raro encontrar una carga tan bien conservada en barcos del siglo XVIII. Hasta ahora, se ha identificado una gran cantidad de porcelana china intacta, así como piezas de candelabros, copas, botellas de vidrio y barriles llenos de grano.

Además, los arqueólogos han encontrado varias cajas alineadas, aunque aún no han sido abiertas para su estudio. Uno de los expertos sugiere que una de ellas podría haber contenido productos textiles. Es muy probable que otra caja contenga productos orgánicos como té, hierbas medicinales y diversos medicamentos.

Los investigadores destacan que es sorprendente que la carga se haya conservado tan bien durante casi tres siglos. Sin embargo, se ha señalado que las redes de pesca modernas han causado daños en algunas partes de los restos del barco.

Por ahora, los científicos no han podido determinar de dónde partió el barco ni cuál era su destino. No obstante, algunos de los objetos encontrados podrían ayudar a resolver este misterio.

Según los expertos, además de la porcelana china, otros productos valiosos podrían haber sido traídos de Inglaterra o Alemania. Uno de los hallazgos más interesantes es un ladrillo utilizado en la cocina del barco, que lleva el sello de la fábrica de ladrillos Lübecker Ratsziegelei que operó en la ciudad alemana de Lübeck desde el siglo XV hasta 1772.

Los arqueólogos aún no han calculado el valor exacto de la carga en aquella época. Sin embargo, señalan que a mediados del siglo XVIII, la porcelana china era uno de los bienes más caros y prestigiosos de Europa, antes de volverse más popular entre las clases medias.

Hoy en día, el mayor valor de estos restos no es material, sino histórico y cultural. Está clasificado oficialmente como un objeto del patrimonio cultural protegido.

Según Hanna Geiran, los científicos tienen grandes expectativas sobre las futuras investigaciones. Planean determinar cuántos objetos únicos más se esconden en las entrañas del barco. Las imágenes submarinas, que revelan incluso una magnífica estatuilla de flor de loto hecha de porcelana, han aumentado aún más el interés de los investigadores.