Trágico incendio en un bar de Bangkok atrapa a los clientes

Un terrible incendio ocurrido en Bangkok, la capital de Tailandia, ha conmocionado al país. Anteriormente se informó que 27 personas habían muerto a causa del fuego en un bar. Ahora, las autoridades han comunicado que continúan con las labores de identificación de las víctimas y que están investigando minuciosamente todas las circunstancias de la tragedia. Así lo informó la agencia Associated Press agencia de noticias.

Se ha precisado que, de los fallecidos, 9 eran hombres y 18 mujeres. Otras 22 personas heridas en el incendio fueron hospitalizadas en estado grave, y los médicos están brindando la atención necesaria para intentar salvar sus vidas.

Según los testigos, el incendio comenzó inicialmente en la entrada del edificio. Poco después, las llamas se propagaron rápidamente por todo el salón. En ese momento, las personas que estaban dentro intentaron encontrar una salida; se escucharon gritos y pedidos de auxilio desde el interior. Poco después, el pánico se apoderó del bar y la gente corrió en distintas direcciones para intentar salvarse.

Durante las primeras inspecciones en el lugar, se encontraron televisores, altavoces, una guitarra eléctrica y otros equipos musicales calcinados dentro del edificio. También se registró que las ventanas estaban rotas y que las mesas, sillas y el mobiliario interior quedaron gravemente dañados por el fuego.

Tras la tragedia, los familiares y allegados de las víctimas se han reunido frente a la morgue policial para participar en el proceso de identificación de los cuerpos. Según datos oficiales, la mayoría de las víctimas son ciudadanos tailandeses de entre 25 y 50 años.

Actualmente, las agencias gubernamentales están trabajando para determinar si hay víctimas entre los extranjeros. En particular, el gobierno de Australia ha anunciado que colabora con las autoridades tailandesas para verificar si ciudadanos de su país se encuentran entre los afectados o fallecidos en esta tragedia.

Los organismos de investigación continúan analizando la causa del incendio y el grado de cumplimiento de las normas de seguridad en el bar.