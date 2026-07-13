Conflicto entre Uber y Waymo: la batalla por el futuro de los robotaxis se intensifica

En Washington (EE. UU.), un nuevo proyecto de ley que permite la circulación de vehículos sin conductor ha intensificado las tensiones entre Uber y Waymo. Estos gigantes tecnológicos, que alguna vez fueron socios, ahora mantienen posiciones opuestas sobre la regulación del mercado de robotaxis. Esto podría definir el futuro de los vehículos autónomos no solo en la capital estadounidense, sino en todo el mundo. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según TechCrunch, Uber se opone al proyecto de ley, preocupado de que cree un monopolio de facto para Waymo, propiedad de Alphabet. Los representantes de Uber argumentan que esta ley provocaría la pérdida de empleos para los conductores humanos y exigen que los robotaxis operen bajo un «modelo híbrido» donde coexistan con conductores humanos.

Modelo híbrido y protección de los intereses de los conductores

Javi Correoso, director de políticas públicas de Uber en EE. UU., señaló que es esencial garantizar la elección del consumidor en la regulación del sector. En su opinión, los robotaxis no pueden brindar la asistencia física que los humanos ofrecen a personas mayores o con discapacidad. Además, las estadísticas indican que un solo vehículo autónomo podría reemplazar aproximadamente cuatro empleos de conductor.

Según el sistema propuesto por Uber, los robotaxis no deberían operar como una red separada, sino dentro de agregadores existentes como Uber. Esto podría obligar a cualquier operador de robotaxis a ofrecer sus servicios a través de la plataforma Uber. La empresa considera que esta es la única forma de evitar la congestión vial y mantener la calidad del servicio.

Posición de Waymo y requisitos legales

Waymo, por su parte, apoya el proyecto de ley. Según los representantes de la empresa, las nuevas reglas garantizan un despliegue seguro de los vehículos autónomos y contribuyen al desarrollo del transporte público. Waymo afirma que no pretende limitar las actividades de empresas como Uber, sino crear condiciones para el progreso tecnológico.

El nuevo proyecto de ley busca actualizar la Ley de Vehículos Autónomos de 2012. Actualmente, empresas como Waymo y Zoox solo pueden realizar pruebas en Washington bajo la supervisión de un operador de seguridad. La nueva normativa incluye los siguientes requisitos:

Una póliza de seguro de al menos 5 millones de dólares;

Informar sobre cualquier accidente de tráfico en un plazo de 8 a 72 horas;

El pago de un impuesto de 0,15 dólares por cada milla recorrida para los operadores de robotaxis.

Curiosamente, se planea que la mitad de los fondos recaudados por este impuesto se destinen al desarrollo del transporte público, y la otra mitad a la reeducación y apoyo de los taxistas que podrían quedar desempleados debido a los robots. Esta medida busca mantener la estabilidad social en tiempos de cambios tecnológicos.

Se espera que la decisión final sobre este proyecto de ley se tome antes de fin de año. Esta lucha entre Uber y Waymo será un precedente importante que mostrará cómo se formarán los robotaxis no solo técnica, sino también jurídica y socialmente. Para mercados emergentes, esta experiencia podría servir como guía futura para la regulación del transporte autónomo.