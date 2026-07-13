Tragedia por la emoción en el Mundial 2026: muere un aficionado argentino y hay varios hospitalizados

El intenso partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza (3-1) pasará a la historia no solo por la lucha en el campo, sino también por las pasiones sin precedentes fuera del estadio. Aunque la clasificación de la selección argentina para las semifinales desató celebraciones masivas en Buenos Aires, la fuerte emoción afectó gravemente la salud de muchos aficionados.

Zamin.uz presenta los detalles de las emergencias médicas observadas en la capital durante y después de este encuentro.

Un corazón que no soportó la emoción: muere un aficionado de 51 años

En los momentos más emocionantes del partido, el corazón de un aficionado local de 51 años no resistió y sufrió un infarto. El personal de emergencias que llegó rápidamente al lugar intentó reanimarlo y salvarle la vida. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de los médicos, se registró oficialmente el fallecimiento del paciente.

Crisis médica en Buenos Aires: las ambulancias trabajaron toda la noche

Ambito informa, basándose en datos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) de Buenos Aires, que otras 6 personas acudieron a los médicos en la capital durante el partido y las celebraciones posteriores debido a ataques cardíacos y otras emergencias médicas. Los aficionados presentaron dolores en el pecho, dificultad para respirar, desmayos y signos de síndrome coronario agudo.

El estado de los pacientes registrados por el personal médico fue el siguiente:

Edad y sexo del aficionado Síntomas observados Medidas tomadas y estado Hombre de 45 años Dolor en el pecho, dificultad al hablar y entumecimiento del brazo Trasladado de inmediato al hospital Hombre de 41 años Pérdida repentina del conocimiento Atendido en el lugar, no requirió hospitalización Mujer de 86 años Estado inconsciente (con antecedentes de enfermedad cardíaca crónica) Recibió tratamiento médico de urgencia Mujer de 74 años Dolor intenso en la zona cardíaca, falta de aire Hospitalizada en ambulancia Hombre de 48 años Dolor agudo en el pecho Trasladado a la unidad de cuidados intensivos Mujer de 38 años Dificultad respiratoria aguda Ingresada en el hospital

Los médicos advierten: Durante competiciones de alto prestigio e intriga como la Copa del Mundo de fútbol, los niveles de adrenalina y hormonas del estrés aumentan drásticamente en el cuerpo humano. Esto puede provocar un aumento de la presión arterial y ataques cardíacos. Los especialistas recomiendan a los aficionados con problemas cardiovasculares ver estos partidos con la mayor calma posible.