Copa Mundial 2026: La era de los «rivales fáciles» terminó, el proyecto multimillonario da sus frutos

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Copa Mundial 2026: La era de los «rivales fáciles» terminó, el proyecto multimillonario da sus frutos

Se ha publicado un artículo analítico de Ilhan Mammadov, director de la división de Asociaciones Miembro de la FIFA, sobre la importancia histórica del Mundial 2026, la intensidad de la lucha en el campo y el legado a largo plazo que este torneo deja para la humanidad.

Los puntos clave de este material, que detalla los cambios profundos y las transformaciones globales en el fútbol mundial, Zamin.uz los presenta.

«Ya no existen rivales fáciles en el fútbol internacional»

Según Ilhan Mammadov, la Copa Mundial de este año destaca por su alta calidad de juego y una competitividad sin precedentes. Hoy en día, el equilibrio de fuerzas en el fútbol mundial se ha igualado considerablemente.

«Las selecciones nacionales que antes se consideraban sin opciones frente a los favoritos, hoy ponen a prueba a las mejores selecciones del mundo hasta los últimos minutos del encuentro. Esto no es casualidad. Es el resultado de las inversiones sistemáticas realizadas por las asociaciones miembro a lo largo de los años», afirma el funcionario de la FIFA.

Programa «FIFA Forward»: inversión dirigida a 211 países

En la base de la competencia global que observamos hoy se encuentra el programa FIFA Forward lanzado por iniciativa del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Los enormes ingresos generados por las competiciones no solo se acumulan, sino que se redistribuyen a las 211 asociaciones miembro de la organización a través del programa deportivo más grande del mundo.

Estas inversiones sistemáticas han servido para desarrollar las siguientes áreas:

  • Nuevas academias: Se han construido escuelas de fútbol modernas en todo el mundo para descubrir jóvenes talentos;

  • Infraestructura: Se han creado campos y bases que cumplen con los estándares internacionales para el fútbol infantil y juvenil;

  • Fútbol femenino: La atención y el apoyo financiero a esta área han aumentado drásticamente;

  • Igualdad de oportunidades: Los dirigentes del fútbol de países pequeños y en desarrollo están igualmente orgullosos de la calidad de juego que se muestra.

De los debates al éxito histórico

El artículo señala que es natural que cada gran torneo genere dudas antes de su inicio. Por ejemplo, el Mundial de Catar también tuvo muchos debates, pero al final fue reconocido como uno de los más exitosos de la historia. El Mundial 2026, el torneo más grande de la historia, sigue el mismo camino: a pesar de las críticas iniciales, los momentos inolvidables en el campo y el sólido sistema futbolístico han respondido a todas las preguntas.

¿Cuál es el verdadero éxito del Mundial?

Ilhan Mammadov, como líder del fútbol y como aficionado, destacó el significado simbólico del torneo:

«Estoy firmemente convencido de que el mayor éxito de esta Copa Mundial de la FIFA no se mide solo por el equipo que gana el trofeo. Su verdadero legado reside en inspirar a millones de jóvenes, darles confianza y esperanza, y crear una base aún más sólida para el fútbol mundial».

Análisis breve de los resultados del Mundial 2026:

Factor

Sistema antiguo

Mundial 2026 y la nueva era

Competencia

4-5 equipos grandes con ventaja sensible

No hay rivales fáciles, gran intriga en cada partido

Distribución de fondos

Proyectos limitados a un círculo reducido

FIFA Forward inversión directa en 211 países a través de

Legado del torneo

Solo el nombre del campeón quedaba en la historia

Infraestructura global y nuevas academias para la generación futura

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Shuhrat Razzakov
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