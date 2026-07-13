La Unión Europea impone sanciones contra el holding VK y la mensajería Max

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La Unión Europea impone sanciones contra el holding VK y la mensajería Max

La Unión Europea ha incluido al holding VK, uno de los mayores gigantes tecnológicos de Rusia, en su lista actualizada de sanciones. Esta decisión, publicada en el portal jurídico oficial de la UE, afecta no solo a la empresa matriz, sino también a varias de sus filiales. Es la primera restricción oficial impuesta directamente por la UE a VK, lo que marca una nueva etapa en la presión política y la seguridad digital en la región. Así lo informa Ixbt.com informa .

Las restricciones también afectan a la sociedad de responsabilidad limitada « Kommunikatsionnaya platforma », desarrolladora de la mensajería Max, que forma parte de VK. El Consejo de la Unión Europea acusa a estas estructuras de estar involucradas en actividades relacionadas con la política estatal rusa y el control de la información. Yelena Bagudina, directora de la empresa, también ha sido incluida en la lista de sanciones individuales.

Infraestructura tecnológica y sistema SORM

El nuevo paquete de la UE no se limita solo a las redes sociales. Empresas tecnológicas importantes como « Tsitadel », VAS Experts y « Norsi-Trans » también han sido añadidas a la lista. Según los funcionarios europeos, estas organizaciones son los principales proveedores de equipos y software para el sistema de actividades de búsqueda operativa (SORM). Estos sistemas han llamado la atención de la comunidad internacional debido a su uso para rastrear y controlar los datos de los usuarios.

El servicio de prensa de VK reaccionó a la situación declarando que las medidas impuestas no afectarán el funcionamiento de los servicios. Según el comunicado de la empresa, la red social VK y la mensajería Max seguirán operando con normalidad. No obstante, los expertos señalan que tales sanciones podrían generar dificultades para la cooperación internacional y las actualizaciones de software en el futuro.

Según ixbt.com, el nuevo paquete de sanciones incluye un total de 11 personas físicas y 5 organizaciones. Aunque las sanciones individuales contra Vladimir Kiriyenko, jefe del holding VK, han estado vigentes desde 2022, la empresa en sí no había sido incluida en la lista general hasta ahora. Este paso limita aún más las capacidades financieras y legales del holding en el mercado europeo.

Problemas relacionados con Apple y consecuencias

Cabe recordar que a finales de junio de este año, Apple eliminó las aplicaciones de VK de la App Store. En aquel entonces, el gigante tecnológico estadounidense justificó su decisión por el cumplimiento de los requisitos de las sanciones, aunque no especificó las razones exactas. La nueva decisión de la UE se considera una continuación lógica de estos procesos.

Para los usuarios de Uzbekistán, los servicios de VK siguen siendo accesibles por ahora, pero la disponibilidad de las aplicaciones en plataformas internacionales (App Store, Google Play) y su integración con sistemas de pago podrían quedar en entredicho. Las empresas incluidas en la lista de sanciones son:

  • Holding VK (empresa matriz);
  • « Kommunikatsionnaya platforma » (mensajería Max);
  • Holding « Tsitadel »;
  • VAS Experts;
  • « Norsi-Trans ».
Esta situación demuestra que el proceso de desconexión del sector IT ruso de las tecnologías occidentales y los mercados financieros continúa. Es muy probable que otras grandes empresas tecnológicas enfrenten restricciones similares en el futuro.

VKСанкцияларЕвропа ИттифоқиТехнологияMax
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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