La conexión Pedro Porro y Lamine Yamal: la nueva arma de España

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La conexión Pedro Porro y Lamine Yamal: la nueva arma de España

El exitoso camino de la selección española en la Copa del Mundo 2026 continúa. En la banda derecha, la sólida asociación formada entre el defensa del Tottenham, Pedro Porro, y la estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, se ha convertido en una de las principales fortalezas del equipo de Luis de la Fuente. Tras empezar el torneo como suplente, Porro se ha consolidado rápidamente como una pieza indispensable del once inicial. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista con el diario Mundo Deportivo, Pedro Porro habló sobre cómo se forjó su entendimiento en el campo con el joven talento Lamine Yamal. El defensa destaca que esta conexión no surgió de la noche a la mañana, sino que es fruto del tiempo y la confianza mutua. Para Porro, que juega en la Premier League, adaptarse al estilo de juego de Yamal supuso un reto inicial.

Confianza mutua y adaptación táctica

«Es una cuestión de confianza. Cuantos más partidos juegas con él, más te acostumbras a sus movimientos. Es natural que los primeros partidos sean más difíciles, porque juego en Inglaterra y no estamos juntos en el club. Todo era un poco más complejo, pero lo importante es entender qué necesita en cada partido», afirma Pedro Porro.

Según el defensa, mantienen una comunicación constante, no solo en los entrenamientos, sino también durante los partidos. Aunque estuvieron más enfocados en la defensa durante el encuentro contra Bélgica, fue precisamente la combinación entre Porro y Yamal la que propició el primer gol del equipo. Esto demuestra que se complementan a la perfección, no solo en defensa, sino también en ataque.

A España le espera un rival serio en las semifinales: Francia. La línea de ataque liderada por Kylian Mbappé será sin duda la mayor prueba para Porro y sus compañeros. Reconociendo el peligro de jugadores como Ousmane Dembélé y Michael Olise, el defensa aseguró que se están preparando con una concentración del 200 %.

El duelo contra Francia y la amenaza de Mbappé

«Probablemente sea una de las mejores líneas de ataque de la Copa del Mundo. Contra jugadores de este nivel, los pequeños detalles marcan la diferencia. Kylian Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo, puede decidir el destino de un partido. Haremos todo lo posible para detenerlo», añadió el jugador del Tottenham.

La semifinal entre España y Francia despierta gran interés, no solo como un choque entre dos grandes selecciones, sino también como el duelo entre la dupla Porro-Yamal contra Mbappé. La regularidad que muestran los pupilos de Luis de la Fuente en este torneo los convierte en uno de los principales favoritos.

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