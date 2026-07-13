Se sugiere que Cristiano Ronaldo debería poner fin a su carrera internacional

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Se sugiere que Cristiano Ronaldo debería poner fin a su carrera internacional

El delantero de la selección de Portugal y del club Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, vuelve a estar en el centro de las críticas. Al igual que muchos expertos del mundo del fútbol, el ex defensa del Liverpool y Fulham, John Arne Riise, ha pedido a la leyenda que abandone el escenario internacional. En su opinión, el delantero de 41 años ya no puede ayudar a su equipo en partidos de alto nivel. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, el ex futbolista noruego calificó la participación de Ronaldo en la Copa del Mundo como "decepcionante". Riise acusó al ex seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, de haber gestionado mal la situación y de anteponer las ambiciones personales a los intereses del equipo. Destaca que la presencia de Ronaldo en la plantilla limita la flexibilidad táctica del equipo.

¿Es hora de dar paso a la nueva generación?

"Sé que el seleccionador de Portugal quiere a Ronaldo, pero toda la situación en la Copa del Mundo fue muy triste. En un momento no marca, luego tras uno o dos goles dice que ha vuelto, y vuelve a desaparecer. Martínez debería haber mostrado determinación y poner al equipo por encima del individuo", declaró Riise en una entrevista con BestBettingSites.

Riise también habló sobre las exigencias físicas del fútbol moderno. Según él, los 11 jugadores en el campo deben luchar y correr sin descanso. Salvo excepciones como Lionel Messi, Ronaldo ya no puede mantener un ritmo tan alto. Esto, en lugar de fortalecer a la selección de Portugal, debilita su juego.

Sobre la Eurocopa 2028, el experto noruego duda de la participación de Ronaldo. En su opinión, el legendario delantero debería poner fin a su carrera internacional ahora mismo y dejar su lugar a jugadores jóvenes y talentosos. Esto podría ser un paso importante para el desarrollo futuro del fútbol portugués.

Recordemos que el camino de la selección de Portugal en la Copa del Mundo terminó con una derrota en octavos de final ante España. Tras aquel partido, Cristiano Ronaldo abandonó el campo entre lágrimas. A pesar de ello, la estrella del Al-Nassr subrayó que no tomaría una decisión precipitada sobre su futuro y que lo pensaría todo con su familia.

Actualmente, Ronaldo mantiene el estatus de máximo goleador histórico a nivel internacional. Sin embargo, los debates sobre la condición física y la eficacia en el campo de la ex estrella del Real Madrid y Manchester United no cesan. La comunidad futbolística sigue de cerca cuál será el próximo paso de la leyenda.

Криштиано РоналдоПортугалияFútbolТрансферAl-Nassr
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