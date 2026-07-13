Xiaomi presenta la estación de té inteligente Mijia Smart Tea Bar Pro

El gigante tecnológico chino Xiaomi ha presentado su última innovación en electrodomésticos de cocina en su plataforma de crowdfunding Youpin: el Mijia Smart Tea Bar Pro. No es solo un hervidor eléctrico, sino una estación multifuncional que automatiza completamente el proceso de preparación del té y se integra en el sistema de hogar inteligente. Así lo informa Ixbt.com informa .

El nuevo dispositivo presenta el diseño blanco minimalista característico de la marca Mijia y cuenta con una pantalla táctil a color de 2,8 pulgadas en su cuerpo. Los usuarios pueden controlar la estación no solo a través de la pantalla, sino también mediante el asistente de voz Xiao Ai, lo que facilita las tareas diarias en la cocina.

Sistema de suministro de agua de doble zona y calentamiento rápido

La principal ventaja técnica del Mijia Smart Tea Bar Pro es su sistema de suministro de agua de doble circuito. El primer circuito está diseñado para hervir agua en pocos segundos, mientras que el segundo es responsable del proceso de preparación del té. Según datos de ixbt.com, el dispositivo tiene la capacidad de hervir agua en solo 15 segundos, y el agua caliente comienza a servirse 3 segundos después de seleccionar el modo.

El dispositivo está equipado con un gran depósito de agua de 5,5 litros y admite cinco modos de temperatura y cuatro tamaños de porción. Esto permite al usuario preparar diferentes tipos de té (té verde, té negro o infusiones de hierbas) a la temperatura exacta necesaria.

Higiene y funciones adicionales

Los ingenieros de Xiaomi, prestando especial atención a la cultura del té, han incluido en el conjunto una tetera de 1,2 litros y un recipiente separado para invitados. Además, la estación cuenta con un compartimento especial de 10 litros para almacenar vajilla y accesorios de té. Lo más importante es que este compartimento está equipado con un módulo de esterilización interna que garantiza la limpieza constante de los utensilios.

Teniendo en cuenta la popularidad de los electrodomésticos de cocina de Xiaomi, especialmente sus hervidores inteligentes, esta estación de té profesional atraerá sin duda la atención. Por ahora, se ha informado que el precio del dispositivo es de aproximadamente 150 dólares.

Características principales del Mijia Smart Tea Bar Pro:

Pantalla de control táctil de 2,8 pulgadas;

Compatibilidad con el asistente de voz Xiao Ai;

Hervido de agua en 15 segundos y suministro de agua caliente en 3 segundos;

Compartimento de esterilización de 10 litros;

Capacidad total de agua de 5,5 litros.

Las ventas oficiales del nuevo producto están programadas para comenzar el 20 de julio. Se espera que este dispositivo sea una solución conveniente no solo para hogares, sino también para oficinas modernas, elevando el proceso de preparación del té a un nuevo nivel.