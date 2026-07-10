El equipo femenino del Manchester City ficha a la defensa del Chelsea Niamh Charles

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El equipo femenino del Manchester City ficha a la defensa del Chelsea Niamh Charles

Niamh Charles, miembro experimentada de la selección femenina de Inglaterra, se ha convertido oficialmente en jugadora del Manchester City. El vigente campeón de la Women's Super League (WSL) logró reforzar su lateral izquierdo tras llegar a un acuerdo con el club londinense Chelsea. Este traspaso es la segunda gran adquisición del Manchester City en este mercado de verano. Así lo informa Goal.com informa .

Según The Guardian, el Manchester City pagó 500 000 libras esterlinas (aproximadamente 670 000 dólares) por la jugadora de 27 años. Niamh Charles firmó un contrato de tres años con su nuevo equipo, donde lucirá el dorsal número 21. Cabe destacar que al contrato actual de la jugadora con el Chelsea le quedaba un año, pero los clubes llegaron a un acuerdo.

Una solución a los problemas defensivos

Para el Manchester City, que ganó el título la temporada pasada tras 10 años de espera, el lateral izquierdo seguía siendo uno de los puntos más débiles. Tras la marcha de Leila Ouahabi al club estadounidense Chicago Stars, el entrenador Andree Jeglertz había marcado como prioridad cubrir esta posición. Se espera que Niamh Charles llene ese vacío.

Niamh Charles jugaba originalmente en posiciones de ataque, pero la ex entrenadora del Chelsea, Emma Hayes, la convirtió con éxito en lateral izquierda. Este cambio también dio sus frutos en la selección inglesa, donde la jugadora es titular habitual en esa posición bajo las órdenes de Sarina Wiegman. Su versatilidad será sin duda un activo para el Manchester City en la defensa de su título de Champions League y en las competiciones nacionales.

Nuevo desafío y planes de futuro

Tras su traspaso, Niamh Charles expresó sus sentimientos: "Estoy muy feliz de estar aquí. He seguido desde fuera los resultados que ha logrado el Manchester City en los últimos años. La cultura y el estilo de juego que se están construyendo aquí encajan perfectamente conmigo. Espero que logremos muchos éxitos con mi nuevo equipo".

La directora deportiva del club, Therese Sjogran, destacó que la experiencia de la jugadora aportará un gran beneficio al equipo. Según ella, Niamh Charles aún no ha alcanzado su máximo nivel y seguirá creciendo con el Manchester City. Durante este mercado de verano, el equipo también había incorporado a otra estrella, Beth Mead.

Como parte de esta cadena de traspasos, se informa que el Chelsea ha fichado a la estrella del Arsenal, Katie McCabe. Precisamente la llegada de McCabe aceleró el traslado de Niamh Charles a Manchester, ya que la jugadora quería tener más minutos de juego. El Manchester City se prepara ahora para la nueva temporada con una plantilla aún más sólida.

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