Lamine Yamal antes de la semifinal contra Francia: "No les tenemos miedo"

La joven estrella de la selección española, Lamine Yamal, compartió sus impresiones antes del choque contra Francia en las semifinales de la Copa del Mundo. El delantero del FC Barcelona destacó que la "Roja" no siente ningún miedo hacia su rival y que el equipo solo piensa en la victoria. Esta es la primera semifinal de España en este torneo en los últimos 16 años. Así lo informa Goal.com informa .

Los españoles llegaron a la ronda de los cuatro mejores tras vencer a Bélgica por 2-1 en cuartos de final. Mientras que los goles de Mikel Merino y Fabián Ruiz aseguraron el éxito, Lamine Yamal fue nombrado el mejor jugador del partido. Según Cope, el joven talento se centró inmediatamente en el duelo contra la Francia de Didier Deschamps tras el encuentro.

Ventaja histórica y preparación psicológica

Aunque Francia es considerada una de las favoritas del torneo, Lamine Yamal habló con confianza basándose en los resultados de los últimos enfrentamientos. Según él, España ha logrado vencer a los "bleus" en los dos últimos partidos, lo que supone una ventaja adicional para la semifinal.

«Hemos venido aquí para llegar a esta instancia, jugar partidos de este nivel y ganar. Ahora toca descansar y pensar en el partido contra Francia. Les hemos ganado las dos últimas veces que nos hemos enfrentado. Por lo tanto, no tenemos miedo», afirmó el jugador de 18 años.

Yamal también planteó los escenarios: si Francia alcanza su tercera final de Copa del Mundo consecutiva o si España los derrota por tercera vez seguida. Confiado en las posibilidades de su equipo, expresó su disposición a darlo todo en el campo.

El interés del equipo es más importante que el número de goles

Durante el torneo han surgido críticas sobre la eficacia goleadora de Yamal. Sin embargo, el delantero insiste en que el resultado colectivo es más importante que las estadísticas personales. A su juicio, el número de goles es secundario frente al beneficio general en el campo y el éxito del equipo.

«Si ganamos la Copa del Mundo, creo que a nadie le importará cuántos goles marqué o si no marqué ninguno. Si ganamos, todos estaremos felices, eso es lo más importante para mí», dice Lamine Yamal. El jugador, recordando su éxito en la Euro 2024, demostró que los goles no siempre son el único criterio para medir el impacto de un jugador.

La semifinal entre España y Francia no solo será un choque entre dos potencias, sino también un duelo entre jóvenes talentos y estrellas experimentadas. La prensa española califica este partido como la "final anticipada" del torneo.