Situación histórica en el Mundial 2026: los cuatro mejores equipos del ranking llegan a semifinales

Por primera vez en la historia del fútbol en la Copa del Mundo 2026, las cuatro mejores selecciones del ranking FIFA han llegado a las semifinales. En la fase decisiva del torneo, Francia, Argentina, España e Inglaterra lucharán por un puesto en la final.

Esta situación demuestra el altísimo nivel de competitividad en las semifinales del Mundial. Tanto en el papel como en el campo, han permanecido los equipos más fuertes del torneo.

Francia se enfrentará a España en la primera semifinal

La selección de Francia, número uno del ranking FIFA, se medirá en semifinales contra España, que ocupa el tercer puesto.

Puntuación de los equipos en el ranking:

Francia — 1948,97 puntos;

España — 1934,79 puntos.

Ambas selecciones han destacado por su gran nivel de juego durante el torneo. Por ello, este encuentro se considera una final anticipada.

Argentina luchará contra Inglaterra por un lugar en la final

En la segunda semifinal, Argentina, segunda en el ranking FIFA, se enfrentará a Inglaterra, que ocupa la cuarta posición.

Situación en el ranking:

Argentina — 1943,47 puntos;

Inglaterra — 1889,42 puntos.

Argentina, vigente campeona del mundo, buscará alcanzar una nueva final. Inglaterra, por su parte, afronta una de sus mayores pruebas en busca de un trofeo largamente esperado.

¿Por qué es un resultado histórico?

Por primera vez en la historia de los Mundiales, los cuatro mejores equipos del ranking FIFA han llegado a las semifinales al mismo tiempo.

Esto demuestra:

que las sorpresas han disminuido;

que los favoritos han soportado la presión;

que el nivel de competitividad en las semifinales será muy alto.

El Mundial continúa hasta el 19 de julio

La Copa del Mundo 2026, que se celebra en México, Canadá y EE. UU., continuará hasta el 19 de julio.

Argentina es la actual campeona. Pero para llegar a la final, debe superar el obstáculo de Inglaterra. En la otra llave, se espera un gran duelo futbolístico entre Francia y España.

Ahora la pregunta principal es: ¿cuáles de los mejores equipos del ranking llegarán al partido decisivo?