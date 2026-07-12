Alexander Sørloth explica por qué no le pasó el balón a Erling Haaland

El encuentro de cuartos de final de la Copa del Mundo entre Noruega e Inglaterra será recordado no solo por el resultado, sino por una situación polémica que decidió el destino del partido. Mientras Noruega ganaba 1-0, el delantero Alexander Sørloth decidió no realizar la asistencia a su compañero Erling Haaland. Esta decisión se considera el punto de inflexión que provocó la derrota de los escandinavos. Así lo informa Goal.com .

En el minuto 44, tras un excelente pase de Martin Ødegaard, Sørloth y Erling Haaland quedaron en una situación de dos contra uno frente al defensa inglés John Stones. La mayoría de los expertos y aficionados esperaban que Sørloth pasara el balón a un Erling Haaland desmarcado, pero el delantero del Atlético de Madrid intentó resolver la jugada solo. Su disparo fue bloqueado por Stones y el portero Jordan Pickford se hizo con el balón fácilmente.

El error y sus consecuencias

Apenas tres minutos después de esta oportunidad perdida, el centrocampista inglés Jude Bellingham logró empatar el marcador. Según Goal.com, en la entrevista posterior al partido, Sørloth reveló por qué tomó esa decisión. Según sus palabras, los movimientos del defensa le obligaron a dudar.

«Al recibir el balón y levantar la cabeza, me pareció que Stones había cerrado la línea de pase. Esperé a que se moviera, pero no tomé la iniciativa. En esa situación, mi único deseo era pasarle a Erling, pero al sentir que la oportunidad estaba cerrada, decidí disparar», explicó Sørloth sobre sus acciones.

El exdelantero de Inglaterra y experto de la BBC, Alan Shearer, criticó duramente las acciones de Sørloth. En su opinión, el delantero debía haber tomado una decisión más rápida y haber entregado el balón a Erling Haaland sin complicar la situación. Shearer destacó que Inglaterra simplemente tuvo suerte en esa jugada.

El seleccionador de Noruega, Ståle Solbakken, también se refirió a este episodio. Los periodistas preguntaron al entrenador si el intenso calor y la humedad del estadio pudieron haber causado fatiga en el jugador y una mala toma de decisiones. Solbakken comentó que Sørloth había recorrido 40-50 metros a máxima velocidad, lo que pudo haber afectado su concentración.

Sin embargo, el entrenador señaló que no sería justo culpar solo al clima por la derrota. «Era una oportunidad inmensa para ponerse 2-0. En el fútbol, estos pequeños detalles deciden el destino de un partido», añadió Solbakken. Finalmente, Inglaterra ganó 2-1 en la prórroga y se clasificó para las semifinales.