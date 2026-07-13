¿Por qué Erling Haaland no pudo mostrar su mejor nivel en el partido contra Inglaterra?

La eliminación de Noruega a manos de Inglaterra en los cuartos de final de la Copa del Mundo fue una sorpresa para muchos. Especialmente, la actuación por debajo de su nivel habitual de Erling Haaland, quien fue sustituido en la prórroga, generó un gran debate. Se ha revelado que problemas de salud fueron la causa principal de su bajo rendimiento. Así lo informa Goal.com .

La estrella del Manchester City no pudo mostrar su superioridad habitual en el encuentro de Miami. Antes del partido, todos esperaban el duelo entre Harry Kane y Erling Haaland, pero el delantero noruego apenas apareció en el campo. Según Goal.com, un virus que afectó al campamento de Noruega impactó gravemente la condición física de Haaland, impidiéndole desplegar su velocidad y movilidad explosiva.

Problemas de salud e información privilegiada

El exdelantero de la Premier League, Tony Cascarino, reveló información sobre el estado de Haaland en una entrevista con talkSPORT. Según él, se informó que el delantero se sentía mal durante el descanso. Cascarino señaló que Erling Haaland sufrió una enfermedad similar a la de Declan Rice, jugador de la selección inglesa, lo cual redujo drásticamente sus niveles de energía.

Las estadísticas también confirman que Haaland no estuvo fino. Sufrió en los duelos contra defensas como John Stones y Marc Guehi. Aunque Noruega ganaba 1-0 y Alexander Sorloth no le brindó pases precisos, los expertos destacaron la baja movilidad general de Haaland. Su falta de agresividad habitual en el campo fue una señal clara de agotamiento.

La decisión del entrenador y el balance del torneo

El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, explicó tras el partido la decisión de sustituir a su estrella. Según el técnico, Haaland estaba físicamente agotado y debió ser reemplazado incluso diez minutos antes. Solbakken destacó que el delantero dio todo durante el torneo y que una lesión en la pierna sufrida en la segunda mitad complicó aún más su situación.

A pesar de esto, se puede decir que Erling Haaland tuvo una gran Copa del Mundo. Logró marcar 7 goles en cinco partidos y fue el jugador más determinante para que su equipo alcanzara los cuartos de final. A pesar de la derrota, el delantero noruego sigue siendo una de las mayores estrellas del torneo.

Aunque esta derrota es dolorosa para Noruega, la juventud y el potencial del equipo demuestran que son capaces de grandes victorias en el futuro. Haaland regresa ahora al Manchester City para iniciar su proceso de recuperación. Su salud y estado físico son fundamentales para los objetivos del club en la próxima temporada.