Durante los días de la Copa Mundial 2026, más de 500 bebés nacidos en Perú fueron nombrados en honor al delantero de la selección de Noruega, Erling Haaland. Este fenómeno se observó especialmente después del inicio de la competición.

Según los informes, 468 bebés fueron registrados con el nombre de Haaland en el país. Otros 91 niños recibieron el nombre completo de Erling Haaland.

La gran mayoría de los bebés registrados con estos nombres nacieron después del inicio de la Copa Mundial. Esta cifra aumentó aún más después de que la selección de Noruega derrotara a Brasil y avanzara a los cuartos de final.