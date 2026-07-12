Más de 500 bebés fueron nombrados Haaland en Perú

·2·Mundo
Más de 500 bebés fueron nombrados Haaland en Perú

Durante los días de la Copa Mundial 2026, más de 500 bebés nacidos en Perú fueron nombrados en honor al delantero de la selección de Noruega, Erling Haaland. Este fenómeno se observó especialmente después del inicio de la competición.

Según los informes, 468 bebés fueron registrados con el nombre de Haaland en el país. Otros 91 niños recibieron el nombre completo de Erling Haaland.

La gran mayoría de los bebés registrados con estos nombres nacieron después del inicio de la Copa Mundial. Esta cifra aumentó aún más después de que la selección de Noruega derrotara a Brasil y avanzara a los cuartos de final.

ҲоландЭрлинг ҲоландPerúНорвегияЖаҳон Чемпионати
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El senador estadounidense Lindsey Graham fallece a los 71 añosEl senador estadounidense Lindsey Graham fallece a los 71 añosHoy, 17:15Fallece el ex emir de Qatar, 4 días de luto nacionalFallece el ex emir de Qatar, 4 días de luto nacionalHoy, 15:53Un tiroteo en un torneo de baloncesto acaba con la vida de un famoso deportistaUn tiroteo en un torneo de baloncesto acaba con la vida de un famoso deportistaHoy, 15:30La NASA lanza una convocatoria de voluntarios para una experiencia de vida en MarteLa NASA lanza una convocatoria de voluntarios para una experiencia de vida en MarteHoy, 14:28Misterios del Himalaya: ¿qué revelan los restos marinos en la cima del Everest?Misterios del Himalaya: ¿qué revelan los restos marinos en la cima del Everest?Hoy, 13:14¡En Italia, unos estudiantes sorprenden a todos al hacer volar un avión de papel gigante!¡En Italia, unos estudiantes sorprenden a todos al hacer volar un avión de papel gigante!Hoy, 13:09
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez