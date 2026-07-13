Harry Kane reacciona a las críticas de Thomas Tuchel: Inglaterra aún no está en su mejor forma

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Harry Kane reacciona a las críticas de Thomas Tuchel: Inglaterra aún no está en su mejor forma

El capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane, respaldó las duras críticas expresadas por el entrenador Thomas Tuchel tras la victoria en los cuartos de final de la Copa del Mundo contra Noruega. Aunque los «Three Lions» aseguraron su pase a las semifinales, el técnico alemán declaró abiertamente su insatisfacción con el desempeño del equipo en Miami. Así lo informa Goal.com informa .

A pesar de la victoria por 2-1 gracias a un doblete de Jude Bellingham, Tuchel calificó al equipo de «afortunado» y destacó la falta de calma técnica y velocidad de los jugadores. Según Goal.com, Harry Kane justificó este enfoque del entrenador por su deseo de trasladar la destreza de los entrenamientos a los partidos.

Harry Kane señaló que entiende perfectamente la exigencia del técnico. En su opinión, Tuchel ve el alto nivel que alcanzan los jugadores en los entrenamientos y exige esa misma calidad en los encuentros oficiales. «Él sabe cómo atacamos, conoce nuestra habilidad en los duelos y quiere que mostremos esa versión de nosotros mismos», subrayó el delantero del Bayern Múnich.

Altos estándares antes de la semifinal

Inglaterra ha llegado a las semifinales de un gran torneo por cuarta vez en su historia. Sin embargo, tanto dentro del equipo como entre los expertos, predomina la opinión de que Inglaterra aún no ha logrado dominar un partido durante los 90 minutos. Kane admitió que el equipo solo ha mostrado su verdadera fuerza en episodios aislados durante el torneo en Norteamérica.

«Todavía no hemos alcanzado nuestro mejor nivel. Contra Noruega solo nos mostramos por momentos breves. El control total que buscamos aún no existe, pero en semifinales nos enfrentaremos a una de las mejores selecciones del mundo (Argentina) y eso nos exigirá un nivel mucho más alto», dijo el capitán.

Curiosamente, la crítica del entrenador no fue bien recibida por otra estrella del equipo, Jude Bellingham. El centrocampista del Real Madrid recordó que las difíciles condiciones climáticas en Miami y enfrentarse a estrellas rivales como Erling Haaland y Martin Ødegaard no es tarea fácil. No obstante, Kane afirmó que el ambiente en el equipo es estable y que toda la atención está puesta en la siguiente fase.

Situación en la carrera por el máximo goleador

Actualmente, dos líderes de la selección inglesa ocupan lugares destacados en la lista de goleadores del torneo:

  • Lionel Messi y Kylian Mbappé — 8 goles cada uno;
  • Erling Haaland — 7 goles;
  • Harry Kane y Jude Bellingham — 6 goles cada uno.
Finalmente, Harry Kane valoró positivamente el orden defensivo del equipo y la responsabilidad asumida por jugadores como Jude Bellingham en momentos difíciles. Inglaterra se enfrentará ahora a Argentina por un lugar en la final, un duelo que se espera sea una verdadera prueba para los pupilos de Tuchel.

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