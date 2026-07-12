Timex presenta un nuevo reloj con caja de titanio para buceadores profesionales

La famosa empresa estadounidense Timex amplía significativamente su línea Deepwater con el nuevo modelo Meridian 300 Titanium HEV Automatic. A diferencia de los modelos de cuarzo habituales de la marca, este reloj mecánico es un equipo de alta tecnología diseñado para buceadores profesionales. La novedad destaca no solo por su robustez, sino también por su resistencia al agua hasta 300 metros. Así lo informa Ixbt.com informa .

La caja del reloj está fabricada en una aleación de titanio ligera y ultrarresistente, ampliamente utilizada en la aviación y la industria pesada. El diámetro de la caja es de 44 mm y el grosor es de 15 mm. Los ingenieros de Timex han equipado el dispositivo con todos los elementos necesarios para trabajar en condiciones extremas: cuenta con un bisel de cerámica giratorio unidireccional y un cristal de zafiro con revestimiento antirreflejos.

Capacidades para aguas profundas

La característica principal del modelo es la válvula de helio automática (HEV) situada en la posición de las 10 horas. Según ixbt.com, este sistema solo se utiliza en relojes de buceo profesionales. Al trabajar en cámaras especiales con mezclas de gases, el helio puede entrar en la caja del reloj. Durante la descompresión, esta válvula sirve para liberar el gas acumulado de forma segura y evitar daños en el reloj.

En el interior del reloj se encuentra el movimiento automático japonés Miyota 8215 con 21 rubíes. Este mecanismo es bien conocido en el mundo de la relojería por su fiabilidad y larga vida útil. Timex ofrece a los usuarios dos versiones de este modelo.

La primera versión tiene una esfera negra con marcadores luminiscentes.

La segunda versión está equipada con una esfera verde recubierta totalmente con luminiscencia japonesa Nemoto LumiNova SG2200, que garantiza la máxima visibilidad en la oscuridad.

Ambos modelos vienen con correas negras de 20 mm de ancho fabricadas en material HNBR. Este caucho especial destaca por su resistencia a los rayos ultravioleta, altas temperaturas y diversos productos químicos. También se incluye un sistema de cambio rápido de correa.

Ya se han abierto las reservas para el modelo Timex Deepwater Meridian 300 Titanium HEV Automatic en los Estados Unidos. El precio de este reloj de nivel profesional se ha fijado en 1000 dólares. Aunque este precio es más elevado que el de los modelos habituales de la marca, se considera competitivo por características como la caja de titanio y la válvula de helio.