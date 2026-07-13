Altercado verbal entre el padre de Erling Haaland y Roy Keane: La polémica tras la derrota de Noruega

La victoria de Inglaterra sobre Noruega en los cuartos de final de la Copa del Mundo ha causado grandes polémicas fuera del campo. Alf-Inge Haaland, padre de la estrella del Manchester City Erling Haaland, expresó su descontento con el arbitraje en las redes sociales. Sus declaraciones fueron duramente criticadas por los expertos británicos Roy Keane, Ian Wright y Gary Neville. Según Goal.com informa al respecto.

Tras el partido, Alf-Inge Haaland «felicitó» irónicamente al árbitro Clément Turpin, insinuando que Inglaterra fue salvada por los colegiados. En su opinión, las decisiones arbitrales influyeron directamente en el resultado y privaron a Noruega de un lugar en las semifinales. Sin embargo, la comunidad futbolística rechaza unánimemente estas acusaciones.

La reacción contundente de los expertos

La leyenda del Arsenal, Ian Wright, en el podcast Stick to Football, calificó los comentarios de Alf-Inge como «mezquinos». Señaló que en la jugada del gol anulado a Erling Haaland, el delantero empujó claramente a su rival. «Son quejas infundadas. ¿Por qué Haaland tenía que ser tan agresivo siendo físicamente superior? Fue una falta clara», afirmó Wright.

El ex capitán del Manchester United, Roy Keane, no dudó en atacar personalmente a Alf-Inge Haaland. Aunque Keane admitió que el árbitro pudo favorecer a Inglaterra en algunas decisiones divididas, afirmó que esto no alteró el resultado. «No sé qué tan bien recuerda el partido, porque siempre lo vemos bebiendo alcohol en los estadios. Es natural que alguien ebrio vea el partido de otra manera», ironizó Keane.

Gary Neville se sumó a la opinión de sus colegas, destacando que Inglaterra mereció la victoria. Según él, aunque la suerte o el arbitraje pudieron ayudar en partidos anteriores (como contra Ghana), todo fue justo ante Noruega. Neville añadió que los noruegos deberían buscar sus propios errores en la derrota.

Este conflicto ha llevado la rivalidad futbolística entre Noruega e Inglaterra a un nuevo nivel. Las críticas del padre de Erling Haaland son vistas por la prensa inglesa como «mal perder» (sour grapes). Por ahora, el jugador no ha reaccionado a las palabras de su padre ni a las críticas de los expertos.