Gary Lineker: Jude Bellingham podría convertirse en el mejor jugador de la historia de Inglaterra

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Gary Lineker: Jude Bellingham podría convertirse en el mejor jugador de la historia de Inglaterra

El exdelantero de la selección de Inglaterra y reconocido experto Gary Lineker compartió una opinión audaz sobre el centrocampista del Real Madrid, Jude Bellingham. Afirmó que si el jugador de 23 años mantiene su ritmo actual, no sería extraño que se convirtiera en el mejor jugador de la historia del país. Así lo informa Goal.com. informa Goal.com.

Jude Bellingham es el centro de atención gracias a su brillante desempeño en la Copa Mundial 2026. Actualmente, lidera la carrera por la Bota de Oro con seis goles, empatado con Harry Kane. Especialmente, sus goles decisivos en la fase eliminatoria demostraron el fuerte carácter de la joven estrella.

Resultados históricos y récords

Tras marcar un doblete contra México en octavos de final, Bellingham volvió a anotar dos goles ante Noruega. De esta forma, igualó el récord de Diego Maradona de 1986, convirtiéndose en el primer jugador en marcar un doblete en dos partidos consecutivos de eliminación directa en una misma Copa Mundial. Que 9 de sus 12 goles internacionales hayan sido en torneos importantes demuestra su capacidad para jugar bajo presión.

"Me atrevo a decir que Jude Bellingham tiene todo para ser el jugador más grande en la historia de Inglaterra. Es una afirmación muy fuerte, pero el nivel de juego y el liderazgo que muestra lo sugieren", comentó Lineker en el programa "The Rest is Football".

En opinión de Lineker, aunque el fútbol inglés ha visto muchas leyendas, pocos jugadores combinan técnica y liderazgo como Bellingham. Comparó al joven centrocampista con figuras como el héroe de 1966, Bobby Charlton, y el actual capitán, Harry Kane.

Como dato, Jude Bellingham debutó con la selección inglesa en 2020 contra Irlanda. Desde entonces, ha disputado 54 partidos y ha contribuido significativamente a que su equipo alcanzara las finales de la Euro 2020 y la Euro 2024. Actualmente, es uno de los activos más valiosos no solo del fútbol inglés, sino del fútbol mundial.

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