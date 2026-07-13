Las tarjetas gráficas AMD alcanzan el nivel de NVIDIA e Intel Arc: Revolución en la generación de frames

La competencia en el mercado de procesadores gráficos alcanza un nuevo nivel. Se ha revelado que AMD está trabajando en una función de generación de múltiples fotogramas (multi-frame generation) para sus tarjetas gráficas Radeon. Esta tecnología sirve para aumentar drásticamente la fluidez de las imágenes en los juegos y permitirá a la empresa estar a la altura de sus principales competidores: NVIDIA e Intel. Así lo informa Ixbt.com informa sobre esto.

La información sobre la nueva función apareció en el software RivaTuner. Según la publicación ixbt.com, este programa detectó elementos en la configuración interna de los controladores de AMD que permiten aumentar significativamente el coeficiente de generación de fotogramas. Esto significa que, en el futuro, los usuarios podrán ajustar el coeficiente de multiplicación de fotogramas hasta 8 veces (x8).

Actualmente, las tarjetas gráficas AMD solo admiten la generación de fotogramas estándar x2. En este aspecto, la empresa estaba por detrás de las tecnologías de NVIDIA e incluso de Intel Arc. La implementación de la nueva tecnología ayudará a que el proceso de juego sea más fluido y de mayor calidad al aumentar la tasa de fotogramas (FPS) en los juegos mediante AI.

La experiencia de PlayStation y las tarjetas gráficas de nueva generación

Curiosamente, Sony ya había dado pistas sobre la aparición de una función así. Es bien sabido que las consolas PlayStation dependen precisamente de los procesadores gráficos de AMD. Se espera que esta experiencia del mundo de las consolas se traslade ahora a las tarjetas Radeon destinadas a PC. Esto reducirá aún más la brecha tecnológica entre las consolas y el PC.

Según los expertos, esta función de generación de múltiples fotogramas podría estar disponible para los usuarios en un futuro próximo. Sin embargo, es muy probable que solo los propietarios de la nueva generación de tarjetas gráficas, la serie Radeon RX 9000, puedan aprovecharla al máximo. Existe la posibilidad de que para los modelos antiguos esta función se ofrezca de forma limitada o no se incluya en absoluto.

Para los jugadores y profesionales de TI, esta noticia es muy importante, ya que las tarjetas gráficas AMD son bastante populares en el mercado local debido a su relación precio-rendimiento. Si la empresa logra responder dignamente a la tecnología DLSS 3.0 de la serie NVIDIA RTX a través de software, esto aumentará aún más la demanda de las tarjetas Radeon.

En conclusión, AMD tiene como objetivo llevar la tecnología de generación de fotogramas a un nuevo nivel. Si el coeficiente x8 demuestra su eficacia en la práctica, será posible jugar a los juegos más exigentes con alta calidad incluso en ordenadores de potencia media. Esto podría cambiar por completo el equilibrio de poder en el mercado de procesadores gráficos.