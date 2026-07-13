Ange Postecoglou toma las riendas del Al-Nassr: comienza una nueva era para Cristiano Ronaldo

·26·Deportes
Ange Postecoglou toma las riendas del Al-Nassr: comienza una nueva era para Cristiano Ronaldo

El actual campeón de la Saudi Pro League, el Al-Nassr, ha entrado oficialmente en una nueva era. El experimentado técnico Ange Postecoglou, conocido por su trabajo en el Tottenham y el Celtic, ha llegado a Riad para tomar el mando del equipo. Este nombramiento tiene una gran importancia no solo para el club, sino para todo el fútbol regional, ya que el entrenador australiano es conocido por su filosofía de juego ofensivo. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, el técnico de 60 años sucede a Jorge Jesus. Postecoglou ha firmado un contrato de dos años con el Al-Nassr, logrando superar a candidatos de renombre como Roberto Martinez. Su misión principal es defender el título de liga con la plantilla estelar liderada por Cristiano Ronaldo y triunfar en la Liga de Campeones de la AFC.

Nuevo desafío y ambiciones

Al hablar de su nuevo puesto, Ange Postecoglou destacó que siempre ha buscado nuevos entornos y desafíos a lo largo de su carrera. Según él, el fútbol saudí ha experimentado un crecimiento inmenso en los últimos años y el nivel de competencia es mucho más alto de lo esperado. El entrenador expresó su satisfacción porque sus ambiciones están alineadas con los objetivos del club.

"A lo largo de toda mi carrera, he disfrutado aceptando nuevos desafíos, trabajando con diferentes personas y creciendo a través de ello. Esta es una nueva oportunidad para probarme en un nuevo país y un nuevo equipo. La liga saudí ha crecido mucho en los últimos años, ahora hay 5 o 6 clubes fuertes que pueden luchar por el título", señaló el técnico australiano.

Colaboración con Cristiano Ronaldo

Uno de los aspectos más interesantes para los aficionados y expertos es la colaboración entre Postecoglou y el cinco veces ganador del Balón de Oro, Cristiano Ronaldo. El entrenador prometió ofrecer un fútbol entretenido y ofensivo para los seguidores que se reúnan en el estadio Al-Awwal Park. Dado que su estilo se basa en una presión alta y ataques rápidos, esto podría aumentar aún más la eficacia de Ronaldo.

Postecoglou elogió el trabajo de su predecesor, Jorge Jesus. Reconociendo que el club ganó el título tras una sequía de siete años, afirmó que el objetivo ahora es llevar al equipo al siguiente nivel: el dominio en el escenario internacional. Los planes para la temporada 2026-27 ya se están empezando a trazar.

Conociendo bien el fútbol asiático, el entrenador entiende perfectamente que los éxitos en la región no se consiguen fácilmente. Se espera que su experiencia sea muy útil para el Al-Nassr en torneos complejos como la Liga de Campeones Élite. Postecoglou destacó que comienza cada nueva temporada con la intención de que sea la mejor de su carrera.

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