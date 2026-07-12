El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no descarta la idea de ampliar el número de participantes en la Copa Mundial de la FIFA a 64 equipos en el futuro. Esta declaración se produjo en el contexto de la Copa Mundial 2026, que se celebra por primera vez con 48 equipos en los campos de Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, la capacidad del jefe de la FIFA para llevar a cabo estos planes globales está bajo un gran interrogante. Zamin.uz presenta los detalles del nuevo formato del Mundial y la controversia política que rodea a Infantino.

«Una oportunidad para todos»: pasar del formato de 48 a 64 equipos

El dirigente de fútbol de 56 años Blue Sport destacó en una entrevista que el torneo actual de 48 equipos ha demostrado ser un éxito total.

Según Infantino, gracias al formato ampliado, están surgiendo nuevas fuerzas en el fútbol mundial:

El fenómeno africano: En la competición actual, 9 de los 10 equipos del continente africano pasaron a la fase de eliminación directa. A modo de comparación, en el Mundial anterior solo participaron 5 representantes de este continente.

Igualdad global: Las selecciones nacionales de todos los continentes lograron marcar goles y obtener al menos un punto.

«Es importante que la organización del torneo no solo esté abierta a Europa y Sudamérica, sino a todo el mundo. Cada país debe tener la oportunidad de soñar con participar en la Copa Mundial», dijo el presidente de la FIFA.

Cabe recordar que la iniciativa de pasar a un formato de 64 equipos fue propuesta en 2025 por el jefe de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez. Él sugirió probar este formato en la Copa Mundial 2030, que celebrará el centenario del torneo de la FIFA, e Infantino también ESPN apoyó esta idea en una declaración al medio.

Donald Trump y la crisis en la FIFA: ¿ha perdido Infantino su credibilidad?

Aunque Infantino sueña con ampliar la escala de los torneos, le resulta cada vez más difícil conservar su puesto. La controversia política relacionada con el delantero de la selección de Estados Unidos, Folarin Balogun, ha debilitado drásticamente la posición del jefe de la FIFA.

¿Cómo empezó el conflicto? El delantero estadounidense recibió una tarjeta roja en el partido de dieciseisavos de final contra Bosnia y Herzegovina (2-0) y fue expulsado. Sin embargo, su descalificación se retrasó inesperadamente y jugó en el siguiente partido crucial contra Bélgica. Más tarde se supo que el presidente de EE. UU., Donald Trump, le pidió personalmente a Infantino que conmutara la sanción de Balogun.

Esta situación provocó la indignación de las asociaciones de fútbol y de los medios internacionales. The Times Una fuente de alto nivel del periódico evaluó la situación de la siguiente manera:

«No hay mayor interferencia política en el fútbol que la de Trump, y los intentos de la FIFA de dar explicaciones han sido absurdos».

Elecciones de 2027 y perspectivas del Mundial 2030

Según la información, Gianni Infantino niega haber cometido una infracción y tiene la intención de presentarse a la reelección en 2027. Sin embargo, debido al grave daño a su reputación, ya han comenzado los trabajos dentro de la organización para preparar un candidato alternativo fuerte.

Independientemente de si el número de participantes se amplía a 64 o no, el futuro Mundial 2030 será sin duda la competición más completa de la historia del fútbol. Este torneo de aniversario se celebrará simultáneamente en 6 países de 3 continentes:

Continente Países anfitriones Sudamérica Uruguay, Argentina, Paraguay Europa España, Portugal África Marruecos

La entrada en vigor oficial del formato de 64 equipos dependerá de los grandes cambios y luchas políticas que se esperan en la dirección de la FIFA en los próximos años.