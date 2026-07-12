Los procesadores Intel Nova Lake-S contarán con una potencia gráfica récord

Intel está preparando un cambio revolucionario para su próxima generación de procesadores de escritorio Nova Lake-S. Los núcleos gráficos integrados (iGPU) de los nuevos chips serán tan potentes que podrán competir fácilmente con muchas tarjetas gráficas dedicadas de gama media. Esto permitirá a los usuarios de computadoras alcanzar un alto rendimiento sin necesidad de comprar una tarjeta gráfica adicional. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

Según la información del reconocido insider Jaykihn, los procesadores de la serie Nova Lake-S estarán equipados con una iGPU que contará con hasta 12 núcleos gráficos. A modo de comparación, el Arc B390, actualmente considerado la solución más potente de su clase, también posee 12 núcleos. Sin embargo, los procesadores de nueva generación no se limitarán solo al número de núcleos.

Nueva arquitectura Xe3P y rendimiento

La principal novedad es que, mientras que el modelo actual Arc B390 se basa en la arquitectura Xe3, los modelos Nova Lake-S utilizarán la arquitectura mejorada Xe3P. Aquí, el índice "P" (Performance) indica optimizaciones orientadas directamente al rendimiento. Esto demuestra que el núcleo gráfico alcanzará un nuevo nivel no solo en eficiencia energética, sino también en potencia máxima.

Teniendo en cuenta que los límites de consumo de energía para los procesadores de escritorio son mucho más altos que para los dispositivos móviles, se espera que estos núcleos gráficos superen significativamente al modelo Arc B390. También está previsto que una potencia gráfica similar se utilice en algunos procesadores de alto rendimiento para portátiles de la serie Nova Lake-H.

Cambios en el mercado y beneficios para los usuarios

Por ahora, no está claro exactamente qué modelos contarán con el núcleo gráfico más potente. Los expertos creen que Intel podría aplicar esta tecnología a los procesadores de gama media. Esto permitirá a los usuarios ensamblar sistemas compactos y económicos capaces de ejecutar juegos modernos y trabajar con software gráfico sin necesidad de una tarjeta de video dedicada.

Esta innovación despertará naturalmente un gran interés en el mercado. Dado que el precio de las tarjetas gráficas dedicadas es elevado, contar con una potencia gráfica integrada en el procesador ofrece una gran ventaja tanto en términos de asequibilidad como de eficiencia energética. Se espera que esta estrategia de Intel sea un duro golpe para el dominio de AMD en el segmento de las APU (Accelerated Processing Unit).