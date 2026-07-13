Las negociaciones entre el Real Madrid y Vinicius Junior llegan a un punto muerto

El club español Real Madrid se enfrenta a serias dificultades para renovar el contrato de su delantero estrella, Vinicius Junior. El conflicto entre las exigencias financieras de la estrella brasileña y el deseo del club de mantener el equilibrio salarial interno se ha convertido en el tema principal antes de la nueva temporada. Se espera que el resultado de estas negociaciones afecte directamente al ambiente del equipo y al estado de ánimo de otras estrellas. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información difundida por el diario OKDIARIO, Vinicius Junior exige un salario neto de 20 millones de euros al año. Tal cifra lo situaría entre los jugadores mejor pagados del equipo. Sin embargo, la directiva del club teme que un salto tan grande perjudique la jerarquía financiera interna. La cúpula liderada por Florentino Pérez considera que ningún jugador, por muy estrella que sea, debe superar el límite económico establecido por el club.

El equilibrio entre las estrellas

Estrellas como Kylian Mbappé, recién llegado al Real Madrid, y Jude Bellingham, quien destacó la temporada pasada, ya perciben salarios elevados. La directiva teme que hacer una excepción con Vinicius Junior despierte descontento y envidia entre los demás jugadores. Según informaciones desde Valdebebas, el principio de que "el proyecto está por encima de cualquier persona" sigue siendo inamovible para el club.

Por ahora, no han llegado ofertas oficiales de otros clubes por el brasileño. Aunque esta situación otorga al Real Madrid cierta ventaja en las negociaciones, la proximidad del final del contrato aumenta la presión. Según Goal.com, el "Club Blanco" tiene como objetivo resolver este asunto antes del cierre del mercado de fichajes y comenzar la temporada sin distracciones innecesarias.

La temporada pasada, Vinicius Junior disputó 53 partidos con el Real Madrid, anotando 22 goles y dando 14 asistencias. Aunque la directiva valora su eficacia en el campo, espera que el jugador demuestre más constancia y capacidad de liderazgo. Se le exige, especialmente, no dejarse llevar por las emociones en partidos decisivos y centrarse exclusivamente en el fútbol.

Disciplina y nuevas exigencias

Mientras continúan las negociaciones, los temas de disciplina en torno al equipo también están en el punto de mira. El club espera que Vinicius Junior regrese de sus vacaciones totalmente recuperado, tanto física como mentalmente. Las exigencias internas sobre que los intereses del equipo deben prevalecer sobre las ambiciones personales se han vuelto más estrictas.

En conclusión, se puede decir que ambas partes están condenadas a entenderse. Para Vinicius Junior, el Real Madrid sigue siendo el club más prestigioso del mundo, y para el club, el delantero brasileño es una pieza clave para los éxitos futuros. Sin embargo, llegar a un consenso sobre las condiciones financieras no parece tarea fácil.