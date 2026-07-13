Joe Cole: “Inglaterra eliminará a Lionel Messi y a Argentina del torneo”

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Joe Cole: “Inglaterra eliminará a Lionel Messi y a Argentina del torneo”

A medida que se acercan las semifinales de la Copa del Mundo, los debates en el mundo del fútbol se intensifican. El ex internacional inglés Joe Cole ha expresado opiniones inesperadas y muy audaces sobre este próximo enfrentamiento. Afirma con convicción que los “Three Lions” superarán sin problemas el obstáculo argentino liderado por Lionel Messi. Así lo informa Goal.com informa .

El exjugador, en el podcast “The Rest is Football”, declaró que la selección inglesa “dormirá” al ocho veces ganador del Balón de Oro. Según Cole, la velocidad y la superioridad física de los pupilos de Thomas Tuchel serán el golpe definitivo para la Albiceleste. “Lo siento en mis huesos, Inglaterra llegará a la final al 100%”, añadió el ex extremo del Chelsea y West Ham.

Velocidad y superioridad táctica

Su colega Micah Richards reaccionó con cierta cautela ante esta optimista declaración de Joe Cole. Sin embargo, Cole se mantuvo firme en su postura, subrayando que la actual plantilla de Inglaterra tiene suficiente potencial para romper la línea defensiva de Argentina. Según Goal.com, los ingleses se clasificaron para las semifinales tras vencer a Noruega en cuartos de final gracias a un doblete de Jude Bellingham.

Argentina, por su parte, tuvo un camino mucho más complejo hasta las semifinales. Se vieron obligados a ir a la prórroga en su partido contra Suiza. Aunque la victoria se logró gracias a los goles de Julian Alvarez y Lautaro Martinez, Lionel Messi abandonó el campo sin marcar por primera vez en el torneo. A pesar de esto, Messi lidera la carrera por la Bota de Oro con 8 goles, empatado con Kylian Mbappé.

Opiniones de expertos y posibilidades

No todos están de acuerdo con la opinión de Joe Cole. El exfutbolista escocés Ally McCoist adoptó un enfoque más realista, situando a Inglaterra en el tercer lugar entre los equipos restantes en términos de fuerza. Según él, Francia es actualmente el gran favorito, pero Inglaterra parece más fuerte que Argentina.

“Inglaterra es actualmente superior a Argentina, especialmente en defensa. La defensa de los argentinos no es muy sólida, pero no hay que olvidar que en ataque, Messi puede crear un milagro en cualquier segundo. Es precisamente este aspecto el que hay que vigilar”, dice McCoist. El próximo encuentro no solo será un choque entre dos grandes equipos, sino también entre dos escuelas y filosofías de fútbol diferentes.

La selección de Inglaterra aspira a ganar la Copa del Mundo por primera vez desde 1966. Para el equipo dirigido por Thomas Tuchel, se espera que esta semifinal sea la prueba más seria. Para Lionel Messi, esta podría ser una de las últimas oportunidades para conquistar la cima definitiva de su carrera.

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