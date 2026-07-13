Harvey Elliott regresa al Liverpool: Andoni Iraola habla sobre el futuro del jugador

El nuevo entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, ha puesto fin a las incertidumbres sobre el centrocampista Harvey Elliott. Tras pasar la temporada pasada cedido en el Aston Villa, donde se quedó sin minutos debido a cláusulas contractuales inesperadas, el jugador de 23 años regresó prematuramente a Merseyside. Iraola destacó que el futuro del joven talento en Anfield sigue siendo brillante. Así lo informa Goal.com .

Según Goal.com, el paso de Harvey Elliott por el club de Birmingham fue víctima más de restricciones financieras y legales que de principios deportivos. Cuando el jugador se unió al Aston Villa, el contrato incluía una obligación de compra de 30 millones de libras si participaba en un número determinado de partidos. La directiva de Villa decidió apartarlo para evitar pagar dicha cantidad.

Una cesión decepcionante y la actitud del entrenador

Esta situación fue catalogada como uno de los acuerdos más decepcionantes de la temporada en la Premier League. Bajo la dirección de Unai Emery, Elliott solo jugó 109 minutos. Incluso el propio Emery se disculpó con el jugador, calificando la situación de «vergonzosa». A pesar de ello, Andoni Iraola valora positivamente el estado mental y el entusiasmo del jugador en los entrenamientos.

«Por supuesto, Harvey se queda con nosotros. He visto en sus ojos un inmenso deseo de demostrar su valía. Tendrá su oportunidad durante la pretemporada. El equipo necesita jugadores hábiles como Elliott y su regreso temprano es una buena señal para nosotros», subrayó el técnico español.

Según Iraola, Elliott debe tomar el difícil periodo de la temporada pasada como una lección. El entrenador confía en que el jugador utilice esta experiencia negativa como motivación para trabajar más duro y ganarse un puesto en el primer equipo del Liverpool. Actualmente, el jugador se encuentra recuperando su forma física en el centro de entrenamiento AXA.

Planes para la nueva temporada

La directiva del Liverpool confió el equipo a Andoni Iraola tras la salida de Arne Slot. El nuevo entrenador dedicó su primera semana a evaluar a los jóvenes (U21) y a los jugadores que regresaban de cesión. Es una oportunidad perfecta para que Elliott empiece de cero bajo un nuevo mando y recuerde sus brillantes actuaciones en el Campeonato de Europa Sub-21 de 2025.

Para los 'Reds', este mercado de fichajes y la pretemporada son vitales para optimizar la plantilla. Se espera que la versatilidad de Elliott, capaz de jugar tanto en el centro como en las bandas, sea clave en los esquemas tácticos de Iraola. Los aficionados esperan con ansias que el centrocampista recupere el nivel que prometía.