A medida que se acercan las etapas decisivas de la Copa del Mundo 2026, las controversias en torno a la selección argentina se intensifican. En Internet, Lionel Messi y su equipo son objeto de una petición que exige su expulsión del torneo, lo que está causando un gran debate entre los aficionados al fútbol.

¿Qué se exige en la petición?

Dicha petición argentinaout.com ha sido publicada en el sitio web. En ella se afirma que la FIFA y los árbitros están teniendo un «trato favorable» hacia la selección argentina.

El texto de la petición exige la exclusión de Argentina de la Copa del Mundo 2026 para dar «igualdad de oportunidades» a los demás equipos.

«Si el ganador ya está decidido de antemano, ¿por qué debería participar el resto del mundo en el campeonato?», señala la petición.

El sitio indica que millones de personas han apoyado la petición. Sin embargo, estas cifras no han sido confirmadas oficialmente por fuentes independientes.

¿Por qué están descontentos los aficionados?

En las redes sociales, algunos aficionados afirman que ha habido muchas decisiones controvertidas a favor de Argentina durante la Copa del Mundo 2026.

Citan, en particular, que Messi no recibió una tarjeta roja en el partido de la fase de grupos contra Argelia, y que los argentinos tuvieron rivales más fáciles en las eliminatorias.

Además, el partido de octavos de final contra Egipto también causó grandes discusiones. En ese encuentro, Argentina iba perdiendo 0-2, pero terminó ganando 3-2.

¿Cómo ha sido el camino de Argentina?

La selección argentina ha disputado partidos muy dramáticos en las eliminatorias.

Fase Rival Resultado Dieciseisavos de final Cabo Verde 3:2, en tiempo extra Octavos de final Egipto 3:2, remontada Cuartos de final Suiza 3:1, en tiempo extra Semifinal Inglaterra 15 de julio

Si estos resultados son una muestra de carácter y experiencia para los aficionados argentinos, para los críticos plantean nuevas dudas.

¿Están probadas las acusaciones contra la FIFA?

Por ahora, no hay pruebas oficiales de que la FIFA o los árbitros hayan tomado decisiones deliberadas a favor de Argentina.

Por lo tanto, las opiniones en la petición deben evaluarse como el descontento de los aficionados y los debates en Internet. En el fútbol siempre habrá decisiones polémicas, especialmente cuando se trata de Messi, Argentina y una semifinal de la Copa del Mundo; cada episodio se analiza bajo el microscopio.

Sin embargo, el hecho de que millones de aficionados hablen de este tema es una señal para la FIFA: la cuestión de la transparencia del torneo y la confianza en las decisiones arbitrales ha vuelto a la agenda.

El factor Messi calienta aún más el debate

Lionel Messi sigue siendo una de las figuras clave de la selección argentina en la Copa del Mundo 2026.Su nombre está en el centro de cada episodio polémico.

Mientras los críticos dicen que los árbitros son más suaves con Messi, sus seguidores lo ven como simple envidia y presión hacia uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol.

La verdad se verá en el campo: Argentina aún no ha llegado a la final y le espera una difícil semifinal contra Inglaterra.

Aumenta la presión antes del partido contra Inglaterra

El 15 de julio, la selección argentina se enfrentará a Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo 2026. Este partido ya era una de las mayores rivalidades del torneo.

Ahora, la petición, los debates sobre los árbitros y las críticas a Messi han aumentado aún más la presión en torno al encuentro.

Para Inglaterra, es la oportunidad de llegar a la final. Para Argentina, no solo es el pase a la final, sino la oportunidad de responder en el campo a las dudas que rodean sus victorias.

¿Qué cambia la petición en Internet?

Estas peticiones en línea generalmente no afectan directamente las decisiones de la FIFA. Para expulsar a un equipo de la competición, debe haber una infracción oficial, un caso disciplinario o una base legal clara.

Por lo tanto, es prácticamente imposible expulsar a Argentina de la Copa del Mundo solo por firmas en Internet.

Pero el revuelo de la petición muestra algo más: los aficionados han comenzado a exigir respuestas más firmes sobre el arbitraje, el VAR y la transparencia del torneo.

La respuesta principal estará en el campo

Los debates en torno a Argentina no parecen calmarse pronto. La petición por un lado, y los resultados de Messi y su equipo por el otro.

Ahora la pregunta principal es: ¿podrá Argentina disipar todas las dudas con su juego en la semifinal contra Inglaterra, o esta controversia se intensificará hasta la final?

En el fútbol, la mejor respuesta no es un comunicado de prensa, sino el marcador. El 15 de julio, el campo podrá responder a muchas preguntas.