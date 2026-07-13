Un hombre de 28 años fue asesinado a tiros en un restaurante en Bodrum

·46·Mundo
Un hombre de 28 años fue asesinado a tiros en un restaurante en Bodrum

Un ataque armado ocurrido la noche del 13 de julio en el famoso distrito de Bodrum, en la provincia turca de Muğla, cobró la vida de una persona. Muhammer Bilik, de 28 años, murió en el tiroteo ocurrido en el restaurante. Así lo informó Cumhuriyet en su publicación.

Según medios locales, el incidente ocurrió alrededor de las 00:30 hora local en uno de los restaurantes situados en la playa de Bitez. Muhammer Bilik se dirigía al baño mientras cenaba con tres conocidos. Cuando regresaba a su mesa, un individuo desconocido le disparó varias veces a corta distancia por la espalda.

Se señala que el autor del ataque abandonó el lugar inmediatamente después del incidente. Subió a una motocicleta que lo esperaba en una calle cercana y huyó junto a su cómplice.

Los disparos causaron pánico entre los demás clientes del restaurante. Aterrados, los comensales abandonaron el lugar en busca de seguridad. Tras ello, se notificó rápidamente a la policía y a los servicios de emergencia.

Al llegar al lugar, los médicos confirmaron que Muhammer Bilik falleció en el sitio debido a las heridas de bala. La zona fue acordonada por la policía y se inició la recolección de pruebas. La fiscalía de Bodrum ha abierto una investigación oficial sobre el asesinato.

Según los resultados preliminares de la investigación, el sospechoso había visitado varios restaurantes y locales de ocio en la playa de Bitez buscando a Muhammer Bilik antes del suceso. Esto refuerza la hipótesis de que el ataque pudo haber sido planificado con antelación.

Actualmente, la policía continúa con una búsqueda a gran escala para identificar y detener al sospechoso. Por motivos de la investigación, no se han proporcionado detalles adicionales sobre los posibles motivos del incidente.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Descubren un barco de hace 300 años lleno de tesoros en el mar de NoruegaDescubren un barco de hace 300 años lleno de tesoros en el mar de NoruegaHoy, 18:16Trágico incendio en un bar de Bangkok atrapa a los clientesTrágico incendio en un bar de Bangkok atrapa a los clientesHoy, 17:55Hallan un anillo con la inscripción « Alá » en una tumba de la era vikinga en SueciaHallan un anillo con la inscripción « Alá » en una tumba de la era vikinga en SueciaHoy, 15:22Un perro que entiende los gestos de su dueño fascina en las redes socialesUn perro que entiende los gestos de su dueño fascina en las redes socialesHoy, 15:12India declara un día de luto nacionalIndia declara un día de luto nacionalHoy, 11:09Trágico incendio en un pub popular de Bangkok: al menos 27 muertosTrágico incendio en un pub popular de Bangkok: al menos 27 muertosHoy, 11:02
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez