Un hombre de 28 años fue asesinado a tiros en un restaurante en Bodrum

Un ataque armado ocurrido la noche del 13 de julio en el famoso distrito de Bodrum, en la provincia turca de Muğla, cobró la vida de una persona. Muhammer Bilik, de 28 años, murió en el tiroteo ocurrido en el restaurante. Así lo informó Cumhuriyet en su publicación.

Según medios locales, el incidente ocurrió alrededor de las 00:30 hora local en uno de los restaurantes situados en la playa de Bitez. Muhammer Bilik se dirigía al baño mientras cenaba con tres conocidos. Cuando regresaba a su mesa, un individuo desconocido le disparó varias veces a corta distancia por la espalda.

Se señala que el autor del ataque abandonó el lugar inmediatamente después del incidente. Subió a una motocicleta que lo esperaba en una calle cercana y huyó junto a su cómplice.

Los disparos causaron pánico entre los demás clientes del restaurante. Aterrados, los comensales abandonaron el lugar en busca de seguridad. Tras ello, se notificó rápidamente a la policía y a los servicios de emergencia.

Al llegar al lugar, los médicos confirmaron que Muhammer Bilik falleció en el sitio debido a las heridas de bala. La zona fue acordonada por la policía y se inició la recolección de pruebas. La fiscalía de Bodrum ha abierto una investigación oficial sobre el asesinato.

Según los resultados preliminares de la investigación, el sospechoso había visitado varios restaurantes y locales de ocio en la playa de Bitez buscando a Muhammer Bilik antes del suceso. Esto refuerza la hipótesis de que el ataque pudo haber sido planificado con antelación.

Actualmente, la policía continúa con una búsqueda a gran escala para identificar y detener al sospechoso. Por motivos de la investigación, no se han proporcionado detalles adicionales sobre los posibles motivos del incidente.