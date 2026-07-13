Joan Laporta elogia el desempeño de Lionel Messi y Lamine Yamal en la Copa Mundial 2026

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Joan Laporta elogia el desempeño de Lionel Messi y Lamine Yamal en la Copa Mundial 2026

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha reaccionado al desarrollo de la Copa Mundial 2026 que se celebra en tierras norteamericanas. El dirigente del club no ocultó su admiración por el juego del capitán de la selección argentina, Lionel Messi, y de los jóvenes talentos catalanes. Actualmente en Dallas, Laporta compartió sus reflexiones antes de las fases decisivas del torneo. Así lo informa Goal.com informa .

A pesar de sus 39 años, Lionel Messi ya se ha convertido en el verdadero héroe de esta competición. El delantero del Inter Miami lidera la tabla de goleadores con ocho tantos en seis partidos. Según Goal.com, Laporta calificó la condición física y el liderazgo de Messi en la selección argentina como un «fenómeno extraordinario». Messi también se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales durante este torneo (21 goles).

Messi y la nueva generación

«La participación de Messi en la Copa Mundial es simplemente increíble. Ocho goles, algunos marcados con una maestría absoluta. Su talento sigue brillando. La selección argentina juega para Messi y forman un bloque unido. Tienen suerte de contar con un jugador como Leo», subrayó Joan Laporta.

El presidente también se refirió a los jugadores actuales del FC Barcelona, en particular a Lamine Yamal, quien brilla con la selección española. Según sus palabras, el éxito de los canteranos en el escenario internacional es una gran fuente de orgullo para la institución catalana. Se destacó especialmente que Lamine Yamal ha sido elegido jugador del partido (MVP) en varias ocasiones durante el torneo.

«Apoyo plenamente a todos los jugadores del Barça que participan en la Copa Mundial. Su éxito es nuestro éxito. Lamine está realizando un torneo fantástico, al igual que Pedri, Dani Olmo y Pau Cubarsí, quienes también están rindiendo a un nivel muy alto», declaró el dirigente del club.

Durante la entrevista, Laporta también expresó opiniones positivas sobre Anthony Gordon, quien llegó al FC Barcelona procedente del Newcastle este verano. Tras alcanzar las semifinales con la selección inglesa, Gordon ha llamado la atención del presidente por su creatividad. Esto se percibe como una señal positiva para los aficionados culés antes de la nueva temporada.

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Jahongir Tursunov
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