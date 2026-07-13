Navbahor se refuerza con dos internacionales: grandes planes en Namangan

Navbahor está reforzando seriamente su plantilla antes de la segunda vuelta. El club de Namangan ha incorporado a los miembros de la selección de Uzbekistán, Abdulla Abdullayev y Asadbek Rahimjonov.

Dos nombres nuevos, una gran señal

Según la prensa de la OuzPFL, Navbahor ha firmado contratos con Abdulla Abdullayev y Asadbek Rahimjonov.

Abdullayev firmó un acuerdo con los «Halcones» hasta finales de 2026. Asadbek Rahimjonov defenderá los colores de Navbahor hasta finales de 2027.

Estos fichajes demuestran que el club de Namangan no solo pretende participar en la segunda vuelta, sino luchar seriamente por los puestos altos.

Abdullayev aporta experiencia

Abdulla Abdullayev es uno de los jugadores que ha acumulado experiencia en la selección nacional de Uzbekistán.

Su llegada a Navbahor puede aportar estabilidad al equipo, especialmente en la defensa y el centro del campo. Estos jugadores destacan por su calma, combatividad y experiencia en partidos decisivos.

Es un paso importante para los de Namangan: cada punto será valioso en la segunda vuelta, y un jugador de nivel de selección es un gran plus.

Rahimjonov, un fichaje también para el futuro

La firma de un contrato con Asadbek Rahimjonov hasta finales de 2027 demuestra que el club está trabajando con planes a largo plazo.

Para el joven jugador, jugar en Navbahor es una gran oportunidad. En Namangan, la presión de los aficionados y las exigencias son altas. Si Rahimjonov se adapta rápido, puede convertirse en una figura clave del equipo.

Este fichaje parece una inversión no solo para la temporada actual, sino también para los próximos años.

Los «Halcones» se preparan para la segunda vuelta

Navbahor tiene programado comenzar la segunda vuelta con un partido contra el AGMK.

El partido contra el AGMK será una prueba seria inmediata para los de Namangan. La rapidez con la que los nuevos jugadores se integren al equipo se verá en estos encuentros.

Aquí hay poco tiempo y mucha exigencia. Los aficionados de Navbahor esperan resultados, y el club envía una señal clara con estos fichajes: la lucha continúa.

¿Qué cambian los fichajes?

La incorporación de dos miembros de la selección nacional aumenta la competencia en Navbahor. Esto da al cuerpo técnico más opciones para elegir la alineación.

Jugador Duración del contrato Importancia para el club Abdulla Abdullayev Hasta finales de 2026 experiencia y estabilidad Asadbek Rahimjonov Hasta finales de 2027 juventud, energía y potencial futuro

Estas incorporaciones pueden influir tanto en la calidad de juego del equipo como en la competencia interna.

Las expectativas en Namangan han vuelto a subir

Navbahor siempre ha sido uno de los clubes con una gran base de aficionados. Por eso, cada fichaje se discute de forma especial en Namangan.

La llegada de Abdullayev y Rahimjonov no es una simple rotación, sino que significa que el club se está preparando seriamente para la segunda vuelta.

La pregunta principal ahora es una: ¿podrán los nuevos jugadores llevar a Navbahor de vuelta a la lucha por los puestos altos en la segunda vuelta?