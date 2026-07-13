El FC Barcelona parece haber entrado en gran movimiento en el mercado de fichajes de verano. El presidente del club catalán, Joan Laporta, afirmó que el traspaso del extremo del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, está cerca, y también hizo comentarios importantes sobre el futuro de Raphinha y Ferran Torres.

Adeyemi, cerca del Barça

Laporta expresó una opinión positiva sobre la incorporación de Karim Adeyemi a las filas del FC Barcelona. Según dijo, el club lleva tiempo siguiendo al extremo alemán.

«Estamos muy contentos. Es un jugador al que llevamos siguiendo mucho tiempo. Adeyemi es muy rápido, un jugador muy bueno. El director deportivo Deco ha hecho un gran trabajo con este traspaso», dijo Laporta.

Estas palabras indican que el traspaso ha entrado en una fase decisiva. Por su velocidad, su capacidad en el uno contra uno y su habilidad para dar verticalidad al ataque, Adeyemi es visto como un jugador que encaja en el estilo del Barça.

Gordon y Adeyemi: ¿una nueva competencia?

Los catalanes quieren reforzar seriamente su línea de ataque con los fichajes de Anthony Gordon y Karim Adeyemi. Esto, naturalmente, ha generado preguntas sobre el futuro de Raphinha.

Pero Laporta dejó clara su postura al respecto: el club no planea despedirse del extremo brasileño.

«No queremos que Raphinha se vaya. Es un jugador clave para nosotros. Fichar a Gordon y Adeyemi no tiene nada que ver con Raphinha. Esto no significa que Rafa se vaya», dijo el presidente del Barça.

Es decir, el FC Barcelona está aumentando la competencia en ataque, pero esto no significa automáticamente que Raphinha vaya a ser vendido.

Se mantiene la confianza en Raphinha

Raphinha ha desempeñado un papel importante en el ataque del FC Barcelona en las últimas temporadas. Aunque ha sido criticado en algunos partidos, ha quedado claro que la directiva del club lo sigue viendo como uno de los jugadores fundamentales del equipo.

Esto también se nota en las declaraciones de Laporta. Subrayó que la llegada de nuevos extremos no es para presionar a Raphinha, sino para aumentar las variantes en el ataque del equipo.

En términos futbolísticos, el Barça está potenciando su señal Wi-Fi en la línea de ataque: cuantas más opciones haya, más rápido y peligroso será el juego.

¿Se irá Ferran Torres al PSG?

Laporta también habló sobre la posibilidad de que el delantero Ferran Torres se marche al PSG. Indicó que, por ahora, no puede confirmar este traspaso.

«De momento no podemos confirmarlo. Sigue siendo jugador del Barça y está haciendo un muy buen papel en el Mundial», dijo Laporta.

Esta respuesta significa que la puerta del traspaso no está cerrada del todo, pero que aún no hay una decisión oficial. El rendimiento de Ferran en el Mundial podría aumentar su valor de mercado y el interés que despierta.

El papel de Deco fue destacado

Laporta reconoció especialmente el trabajo del director deportivo Deco en el traspaso de Adeyemi. Y no es para menos.

El FC Barcelona se ha visto obligado a actuar con mucha cautela en el mercado de fichajes en los últimos años debido a las restricciones financieras. Por ello, cada acuerdo debe equilibrar precio, salario, rol en el equipo y plan deportivo futuro.

Fichar a un jugador rápido y con potencial de crecimiento como Adeyemi puede ser un paso estratégico para el Barça.

¿Comienza una nueva etapa en el ataque del Barça?

Los procesos en torno a Gordon, Adeyemi, Raphinha y Ferran Torres indican que podría haber grandes cambios en la línea de ataque del FC Barcelona.

Por un lado, nuevos extremos rápidos adaptados al fútbol vertical. Por otro, el futuro de los jugadores ya establecidos en el equipo. En esta situación, aumentan las opciones para el cuerpo técnico y se intensifica la competencia para los jugadores.

La pregunta principal sigue abierta

Laporta dijo que Raphinha no se irá y dio una señal positiva sobre Adeyemi. En cuanto al caso de Ferran Torres, todavía no hay claridad.

Ahora la pregunta principal es: ¿podrá el FC Barcelona encajar a tantas estrellas en un mismo sistema o habrá más decisiones inesperadas antes de que cierre el mercado?