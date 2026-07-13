Andoni Iraola hace declaraciones sobre los nuevos fichajes y la plantilla del Liverpool

El nuevo entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, se reunió con los medios de comunicación por primera vez tras asumir el mando de los 'Reds'. El técnico habló sobre la estrategia de fichajes del club y sus planes de verano, confirmando que el trabajo para reforzar la plantilla continúa intensamente. Así lo informa Goal.com. informa Goal.com.

Tras las llegadas de Victor Munoz y Jeremy Jacquet durante el periodo entre temporadas, muchos esperaban que la actividad del Liverpool disminuyera. Sin embargo, Iraola enfatizó que se necesitan nuevos nombres para que el equipo sea competitivo en todos los frentes. Según el entrenador, la directiva del club y el equipo de ojeadores están actualmente en negociaciones en varias direcciones.

El mercado de fichajes y la participación del entrenador

En una entrevista en el centro de entrenamiento AXA, Andoni Iraola no ocultó su deseo de ver a los nuevos jugadores desde el primer día de entrenamiento. "Ya hemos fichado a dos jugadores, pero sabemos que necesitamos ampliar aún más la plantilla. Estamos trabajando en ello. Como entrenador, me gustaría que todos los jugadores estuvieran conmigo desde el primer día, pero entiendo que las reglas del mercado de fichajes son un poco diferentes", declaró el técnico.

Cabe destacar que Iraola no solo espera las opciones presentadas por el director deportivo, sino que participa activamente en el proceso de selección. Él da sus propias recomendaciones al elegir jugadores con perfiles que se ajusten a la filosofía del equipo. Esto demuestra la intención del Liverpool de mostrar un fútbol más agresivo y estructurado la próxima temporada.

Ambiente de equipo y relación con los jugadores

Más allá de los fichajes, el nuevo entrenador ya ha logrado establecer conexiones con la plantilla actual. Informó que está en comunicación constante con los miembros del Liverpool que participaron en la Copa Mundial 2026. Iraola señaló la importancia de crear condiciones para la recuperación mental de los jugadores que fueron eliminados del torneo y que actualmente están de vacaciones.

"He hablado con los chicos que participaron en la Copa Mundial. No los molesté durante el torneo para no distraerlos, pero tuvimos conversaciones significativas con los que abandonaron la competición. También me familiaricé con el personal que trabaja en la base. Nuestro objetivo es crear un ambiente positivo donde los jugadores puedan mostrar su mejor nivel", añadió Iraola.

Para los aficionados del Liverpool, estas declaraciones son una señal de que el equipo se está preparando seriamente para una nueva era. En el contexto de la intensa competencia en la Premier League y en los escenarios europeos, los resultados de los próximos meses mostrarán cuán exitoso será el nuevo proyecto liderado por Iraola.