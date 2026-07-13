Revolución en la tecnología espacial china: un nuevo revestimiento protector resistente a 2500 °C

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Revolución en la tecnología espacial china: un nuevo revestimiento protector resistente a 2500 °C

Los ingenieros chinos se han acercado a resolver uno de los mayores obstáculos para la creación de cohetes y naves espaciales reutilizables: el problema de las temperaturas extremadamente altas. Los nuevos materiales de aislamiento térmico desarrollados por Longjia Aerospace son capaces de garantizar la integridad del dispositivo incluso en las condiciones extremas que se producen durante la reentrada atmosférica. Se espera que este descubrimiento marque una nueva era no solo para el programa espacial de China, sino para toda la industria aeroespacial mundial. Así lo informa Ixbt.com informa .

Actualmente, la principal dificultad en la creación de cohetes reutilizables está relacionada con la protección de su carcasa exterior. El calor inmenso generado por la fricción al atravesar las capas densas de la atmósfera puede derretir metales comunes en pocos segundos. Según ixbt.com, las nuevas baldosas aislantes rígidas creadas por los ingenieros de Longjia Aerospace resisten temperaturas de hasta 1500 °C. Lo más sorprendente es que incluso cuando un lado de este material se expone a una llama abierta, el lado opuesto se puede tocar con la mano.

Diversidad tecnológica y protección integral

Los especialistas de la empresa no se limitaron a un solo tipo de material, sino que desarrollaron un sistema de protección complejo que consta de 16 tipos de productos para el sector aeroespacial. Este sistema incluye cuatro categorías principales:

  • Baldosas de aislamiento térmico rígidas;
  • Fieltros de aislamiento térmico flexibles;
  • Materiales ablativos ligeros;
  • Capas de termorregulación basadas en cambio de fase.
Este conjunto de productos puede funcionar de manera estable en un amplio rango de temperaturas, desde 700 °C hasta 2500 °C. Tal nivel de resistencia es crucial no solo para los cohetes portadores, sino también para satélites comerciales, naves espaciales reutilizables y equipos destinados a la exploración del espacio profundo.

Este logro de China ocupa un lugar importante en la carrera espacial global. Anteriormente, China logró aterrizar con éxito la primera etapa de su cohete portador. La nueva tecnología de protección térmica hará que estos vuelos sean aún más seguros y económicos, ya que se amplía la posibilidad de reutilizar los componentes del cohete sin necesidad de reemplazarlos después de cada vuelo.

Los expertos señalan que los desarrollos de Longjia Aerospace podrían reducir significativamente el costo de poner carga en el espacio. Si los materiales mantienen sus propiedades a 2500 °C, esto multiplicará la vida útil de las naves espaciales. Se espera que esta tecnología se utilice en las futuras misiones de China a la Luna y Marte, abriendo nuevos horizontes en la exploración espacial.

ХитойКоинотРакетаТехнологияЛонгжиа Аэроспасе
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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