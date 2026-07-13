Jorge Jesus toma las riendas de Portugal: Cristiano Ronaldo sigue en el equipo

Nombrado nuevo seleccionador de la selección nacional de Portugal, Jorge Jesus compartió sus planes sobre el capitán Cristiano Ronaldo en sus primeras declaraciones. El experimentado técnico subrayó que el delantero de 41 años sigue siendo una figura clave para el equipo y que no ve ningún problema en trabajar con él. Así lo informa Goal.com informa .

El entrenador de 71 años firmó un contrato de cuatro años con la Federación Portuguesa de Fútbol, vigente hasta la Copa del Mundo de 2030. Según Goal.com, Jesus reemplaza a Roberto Martínez. Martínez había dejado su cargo tras la eliminación en octavos de final de la Copa del Mundo 2026 ante España.

El factor de la experiencia y la confianza

Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo no son ajenos el uno al otro. Recientemente trabajaron juntos en el club saudí Al-Nassr, donde ganaron el título de la Saudi Pro League. Se espera que esta exitosa colaboración influya en las decisiones del técnico en la selección.

"Mientras siga jugando y esté en condiciones de ser convocado, lo llamaré. Por supuesto, esto se hará dentro de ciertos límites y bajo las condiciones que considere óptimas para el equipo nacional", explicó Jorge Jesus en la rueda de prensa.

Ronaldo, un símbolo más que un problema

Aunque muchos expertos predecían que gestionar a una estrella veterana podría ser un reto para el nuevo técnico, Jesus descartó estas ideas. Según él, trabajar con un profesional de alto nivel como Cristiano Ronaldo es un placer para cualquier entrenador.

"Cristiano Ronaldo nunca será un problema para la selección. Ni para el equipo, ni para mí. Trabajar con él el año pasado fue un gran honor, es muy fácil comunicarse con él", añadió el entrenador. Jesus describió a Ronaldo como un símbolo del fútbol portugués y un líder con una inmensa influencia en el vestuario.

Como recordatorio, la selección de Portugal tuvo que terminar prematuramente su andadura en el Mundial 2026. Roberto Martínez admitió en su momento que llegó con el objetivo de ser campeón, pero que al no lograrlo, era hora de marcharse. Ahora, Jorge Jesus deberá construir un nuevo equipo combinando jóvenes talentos y veteranos experimentados.