Revolución en el Arsenal femenino: Slegers busca rejuvenecer la plantilla y volver al título

El club londinense Arsenal ha iniciado una etapa de grandes cambios en el fútbol femenino. Tras la finalización de los contratos de varias jugadoras clave, la directiva del club y la entrenadora Renee Slegers han decidido renovar radicalmente la plantilla. Estos cambios no solo buscan rejuvenecer el equipo, sino también recuperar el título de la Women's Super League (WSL), que no se consigue desde 2019. Así lo informa Goal.com informa .

La salida de estrellas como Beth Mead, Katie McCabe y Victoria Pelova durante el mercado de verano sorprendió a muchos. Sin embargo, el Arsenal actuó de inmediato para cubrir sus puestos. El fichaje de jugadoras experimentadas pero aún en una edad productiva, como Georgia Stanway y Ona Batlle, demuestra que las ambiciones del club son serias. Según Goal.com, estos fichajes son solo el comienzo.

Estrategia de rejuvenecimiento de la plantilla

La temporada pasada, el Arsenal fue registrado como el club con la plantilla más veterana entre los equipos de la WSL. Incluso a nivel europeo, solo la Juventus de Italia «superaba» a las londinenses en este aspecto. Por ello, Renee Slegers estableció como prioridad reducir la edad media del equipo. La decisión de despedirse de ocho de las nueve jugadoras más veteranas que terminaban contrato es el resultado de esta estrategia.

El club lidera actualmente la carrera por Lisa Baum, la extremo de 19 años del RB Leipzig. Esta talentosa jugadora, que ha despertado el interés de muchos grandes de Europa, es capaz de hacer que el ataque del Arsenal sea más rápido y creativo. Asimismo, Salma Paralluelo, cuyo contrato con el Barcelona ha finalizado, también está en el radar de las londinenses.

Equilibrio entre experiencia y juventud

A pesar de los grandes cambios, el Arsenal no ha prescindido de todas las jugadoras experimentadas. Se han renovado los acuerdos con las líderes Kim Little (36 años), Steph Catley (32 años) y Leah Williamson (29 años). Esto servirá como una escuela para las nuevas jugadoras jóvenes. El objetivo de Slegers es combinar experiencia y energía para llevar al equipo a nuevas metas.

Aunque el Arsenal es el club más laureado en la historia del fútbol femenino inglés, en los últimos años había quedado a la sombra de sus principales rivales: Manchester City y Chelsea. Mediante nuevos fichajes y cambios tácticos, el club planea competir dignamente no solo en la liga nacional, sino también en la Champions League Femenina. Se espera que esta campaña de fichajes sea la base de las victorias tan esperadas por los aficionados.