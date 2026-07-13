Revolución en el Arsenal femenino: Slegers busca rejuvenecer la plantilla y volver al título

·1·Deportes
Revolución en el Arsenal femenino: Slegers busca rejuvenecer la plantilla y volver al título

El club londinense Arsenal ha iniciado una etapa de grandes cambios en el fútbol femenino. Tras la finalización de los contratos de varias jugadoras clave, la directiva del club y la entrenadora Renee Slegers han decidido renovar radicalmente la plantilla. Estos cambios no solo buscan rejuvenecer el equipo, sino también recuperar el título de la Women's Super League (WSL), que no se consigue desde 2019. Así lo informa Goal.com informa .

La salida de estrellas como Beth Mead, Katie McCabe y Victoria Pelova durante el mercado de verano sorprendió a muchos. Sin embargo, el Arsenal actuó de inmediato para cubrir sus puestos. El fichaje de jugadoras experimentadas pero aún en una edad productiva, como Georgia Stanway y Ona Batlle, demuestra que las ambiciones del club son serias. Según Goal.com, estos fichajes son solo el comienzo.

Estrategia de rejuvenecimiento de la plantilla

La temporada pasada, el Arsenal fue registrado como el club con la plantilla más veterana entre los equipos de la WSL. Incluso a nivel europeo, solo la Juventus de Italia «superaba» a las londinenses en este aspecto. Por ello, Renee Slegers estableció como prioridad reducir la edad media del equipo. La decisión de despedirse de ocho de las nueve jugadoras más veteranas que terminaban contrato es el resultado de esta estrategia.

El club lidera actualmente la carrera por Lisa Baum, la extremo de 19 años del RB Leipzig. Esta talentosa jugadora, que ha despertado el interés de muchos grandes de Europa, es capaz de hacer que el ataque del Arsenal sea más rápido y creativo. Asimismo, Salma Paralluelo, cuyo contrato con el Barcelona ha finalizado, también está en el radar de las londinenses.

Equilibrio entre experiencia y juventud

A pesar de los grandes cambios, el Arsenal no ha prescindido de todas las jugadoras experimentadas. Se han renovado los acuerdos con las líderes Kim Little (36 años), Steph Catley (32 años) y Leah Williamson (29 años). Esto servirá como una escuela para las nuevas jugadoras jóvenes. El objetivo de Slegers es combinar experiencia y energía para llevar al equipo a nuevas metas.

Aunque el Arsenal es el club más laureado en la historia del fútbol femenino inglés, en los últimos años había quedado a la sombra de sus principales rivales: Manchester City y Chelsea. Mediante nuevos fichajes y cambios tácticos, el club planea competir dignamente no solo en la liga nacional, sino también en la Champions League Femenina. Se espera que esta campaña de fichajes sea la base de las victorias tan esperadas por los aficionados.

ArsenalFútbolТрансферларАнглияАёллар Футболи
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Jorge Jesus toma las riendas de Portugal: Cristiano Ronaldo sigue en el equipoJorge Jesus toma las riendas de Portugal: Cristiano Ronaldo sigue en el equipoHoy, 12:53Kylian Mbappé contra España: La última oportunidad para responder a las críticasKylian Mbappé contra España: La última oportunidad para responder a las críticasHoy, 12:33Ruben Amorim busca fichar estrellas del Manchester United para el MilanRuben Amorim busca fichar estrellas del Manchester United para el MilanHoy, 12:31¿Puede Cole Palmer ser el nuevo Eden Hazard?: Los expertos explican la causa del declive del jugador¿Puede Cole Palmer ser el nuevo Eden Hazard?: Los expertos explican la causa del declive del jugadorHoy, 12:19El conflicto entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel: ¿qué está pasando en la selección de Inglaterra?El conflicto entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel: ¿qué está pasando en la selección de Inglaterra?Hoy, 12:10Joe Cole: “Inglaterra eliminará a Lionel Messi y a Argentina del torneo”Joe Cole: “Inglaterra eliminará a Lionel Messi y a Argentina del torneo”Hoy, 11:35
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán