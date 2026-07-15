España derrota a Francia y se clasifica para la final del Mundial 2026

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España derrota a Francia y se clasifica para la final del Mundial 2026

La selección de España se clasificó para la final de la Copa Mundial 2026 tras una victoria contundente por 2-0 sobre Francia en la semifinal disputada en Dallas, Estados Unidos. Los actuales campeones de Europa dominaron el encuentro, confirmando una vez más su condición de favoritos. Así lo informa Goal.com .

Desde la primera parte, España tomó el control del juego. Tras una falta de Lucas Digne sobre Lamine Yamal dentro del área, el árbitro señaló penalti. Mikel Oyarzabal no falló desde los 11 metros y abrió el marcador. Según Goal.com, España pudo haber ampliado la ventaja antes del descanso, pero el disparo de Fabián Ruiz fue bloqueado por la defensa.

La maestría de Rodri y Pedro Porro

En la segunda mitad, España no bajó la intensidad. Tras una excelente combinación entre Pedro Porro y Dani Olmo, el defensa batió a Mike Maignan para poner el 2-0. Este gol sentenció prácticamente el destino del partido y supuso un duro golpe para la moral francesa.

Lamine Yamal brilló durante el encuentro e incluso logró marcar un tercer gol. Sin embargo, el sistema VAR confirmó que el tanto del joven talento fue anulado por fuera de juego. A pesar de ello, el juego ofensivo de España es un serio aviso para los otros semifinalistas, como Inglaterra y Argentina.

La debilidad de Francia y Mbappé

La selección francesa intentó remontar, pero sus ataques fueron infructuosos. Aunque el líder del equipo, Kylian Mbappé, disparó a puerta en varias ocasiones, le faltó precisión. La defensa española y el portero Unai Simón no dieron apenas opciones al rival.

En el centro del campo, Rodri dirigió el juego como un auténtico líder. Sus pases precisos y su habilidad para cortar los ataques rivales aseguraron la superioridad española. Francia, por su parte, demostró estar lejos de su mejor nivel durante todo el partido y quedó eliminada del torneo.

Ahora, España se enfrentará a Inglaterra o Argentina en la final. Si "La Roja" mantiene este ritmo, tiene todas las posibilidades de conquistar no solo el trono europeo, sino también el mundial.

EspañaFranciaMundial 2026FútbolKylian Mbappé
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