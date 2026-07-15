España vence a Francia y llega a la final de la Copa del Mundo

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España vence a Francia y llega a la final de la Copa del Mundo

En la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026, España derrotó a Francia por 2-0 y avanzó a la final.

En el partido disputado en el estadio de Arlington en Dallas, España anotó ambos goles en el tiempo reglamentario. En el minuto 22, Mikel Oyarzabal abrió el marcador. En el minuto 58, Pedro Porro marcó el segundo gol, consolidando la ventaja de los españoles.

Francia realizó más disparos durante el partido. El equipo intentó 14 remates, de los cuales 4 fueron a puerta. España registró 10 disparos, con 2 a puerta.

No hubo una gran diferencia en la posesión del balón. España tuvo la posesión el 51 % del tiempo, frente al 49 % de Francia. Los españoles superaron en número de pases: 487 pases. Francia realizó 407 pases.

Francia dominó en los tiros de esquina con un marcador de 7-1, pero no logró anotar. España, por su parte, aprovechó eficazmente sus oportunidades.

De esta manera, España llega a la final de la Copa del Mundo. Francia finaliza su participación en el torneo en las semifinales.

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