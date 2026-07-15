Preocupación en el Arsenal y la selección francesa: William Saliba podría pasar por el quirófano

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Preocupación en el Arsenal y la selección francesa: William Saliba podría pasar por el quirófano

El defensa de la selección francesa y del Arsenal de Londres, William Saliba, sufrió una grave lesión durante el partido de semifinales de la Copa del Mundo contra España. El estado del jugador, que tuvo que abandonar el campo durante el encuentro, genera serios problemas no solo para el equipo nacional, sino también para su club. El partido, que terminó con victoria de España por 2-0, supuso el final del torneo para los franceses. Así lo informa Goal.com informa .

Durante el juego, Saliba cayó al césped sin contacto alguno mientras conducía el balón y pidió el cambio de inmediato. Según informa el Daily Mail, al abandonar el campo, el defensa dijo a sus compañeros: "Mi espalda está acabada, mi espalda ha dicho basta". Fue sustituido por Maxence Lacroix, pero este cambio no pudo salvar la defensa francesa.

Según la información difundida por L'Equipe, el jugador llevaba meses jugando con dolores crónicos en la espalda. Ahora que la situación se ha complicado, crecen las especulaciones sobre la necesidad de que Saliba se someta a una intervención quirúrgica antes de la nueva temporada. La directiva del Arsenal sigue de cerca la salud del jugador ante los importantes partidos de agosto.

Lesión crónica y signos de fatiga

William Saliba disputó 50 partidos en todas las competiciones con el Arsenal la temporada pasada, incluyendo una dura final de la Champions League de 120 minutos. El propio jugador admitió en una entrevista durante la fase de grupos de la Copa del Mundo que no estaba al 100 %. "He estado jugando con pequeñas molestias durante meses. He apretado los dientes por la importancia de la Champions League y la Premier League", confesó el defensa.

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, había desestimado las preocupaciones sobre el estado físico de Saliba antes del torneo, asegurando que todo estaba bien. Sin embargo, la inesperada baja del jugador en semifinales plantea dudas sobre las decisiones del entrenador y los límites físicos del futbolista. A su regreso a Londres, el jugador se someterá a un examen médico exhaustivo.

Si se confirma la operación, el Arsenal podría enfrentarse a una grave crisis defensiva. Según Goal.com, es casi seguro que Saliba se perderá el Community Shield el 16 de agosto. También es muy probable que no pueda ayudar a su equipo en las primeras jornadas de la Premier League. La ausencia del defensa titular sería una gran pérdida para los pupilos de Mikel Arteta en la carrera por el título.

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