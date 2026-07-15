Tensión entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel: Sir Geoff Hurst defiende a la joven estrella

Sir Geoff Hurst, héroe de Inglaterra en la Copa Mundial de 1966, ha respaldado la contundente respuesta del centrocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, a las críticas del entrenador Thomas Tuchel. Esta situación, surgida tras la victoria en cuartos de final contra Noruega, es el centro de atención del fútbol inglés. Hurst elogió la confianza en sí mismo del joven jugador, calificándola como una señal de un ambiente saludable en el equipo. Así lo informa Goal.com informa .

El caso es que Thomas Tuchel, a pesar de la victoria en cuartos de final, había expresado su descontento con el juego general del equipo y señaló que los jugadores no habían rendido a su nivel. En respuesta, Jude Bellingham reaccionó de forma breve y directa diciendo «¿y qué?» (whatever). Según Goal.com, la legendaria figura de 84 años, Hurst, no ocultó que disfrutó de la respuesta de la joven estrella.

«Los comentarios de Tuchel sobre que el equipo no está en su mejor momento son interesantes, pero la respuesta de Bellingham me hizo reír de verdad. Me gusta ese tipo de carácter, fue una reacción fantástica», dijo Hurst en una entrevista con el diario The Mirror. En su opinión, esa confianza podría llevar a Inglaterra al tan esperado título.

Hacia un resultado histórico

La selección de Inglaterra se prepara para enfrentarse a Argentina en las semifinales. Geoff Hurst, al valorar el potencial de la plantilla actual, confía en que el equipo dirigido por Thomas Tuchel pueda ser campeón del mundo. Según él, los cuatro semifinalistas son exactamente los equipos más fuertes que los expertos habían pronosticado.

Al mismo tiempo, Hurst destacó una estadística importante: hasta ahora, ninguna selección nacional ha ganado la Copa del Mundo con un entrenador extranjero. Si Thomas Tuchel logra esta hazaña, se unirá a Sir Alf Ramsey, autor del éxito de hace 60 años, en la historia del fútbol inglés. Hurst no duda de la habilidad del técnico alemán para estudiar a sus rivales.

Hurst enfatiza que el aspecto más importante de la actual selección de Inglaterra es el espíritu de equipo. Señaló similitudes entre el equipo ganador de 1966 y la generación actual. «Tuchel habla del equipo, y ese es el factor más importante para ganar en cualquier ámbito de la vida, especialmente en el fútbol. Están actuando unidos», añadió el legendario exjugador.

Tras la exitosa temporada de Bellingham en el Real Madrid, el hecho de que asuma el liderazgo en la selección nacional genera grandes esperanzas entre los aficionados ingleses. El pequeño desacuerdo entre el entrenador y el jugador, según Hurst, servirá para unir aún más al equipo. Ahora, toda la atención está puesta en el decisivo encuentro contra Argentina.