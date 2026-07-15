Erling Haaland organiza una fiesta de compras de 10 000 dólares para sus compañeros en Texas

La estrella del Manchester City y de la selección de Noruega, Erling Haaland, sorprendió a todos con su generosidad durante la Copa Mundial 2026 que se celebra en los Estados Unidos. Mientras la selección noruega logra un resultado histórico al alcanzar los cuartos de final, el delantero organizó una gran sesión de compras para sus compañeros y el personal técnico en una famosa tienda de Dallas, Texas. Así lo informa Goal.com .

Según un video publicado en el canal oficial de YouTube de Erling Haaland, el futbolista alquiló por completo la tienda «Wild Bill's Western Store» tras la victoria de Noruega por 2-1 contra Costa de Marfil en los octavos de final. La administración de la tienda cerró las puertas al público para que no molestaran a la estrella. Al final, Erling Haaland cubrió una cuenta total de 10 000 dólares.

Estilo vaquero y recuerdos extraños

Durante las compras, los jugadores y el personal se centraron principalmente en ropa de estilo tejano, incluyendo botas de vaquero, camisas del oeste, cinturones y vajilla. El propio Erling Haaland compró cuatro sombreros de vaquero y aprendió algunas supersticiones locales. Los empleados de la tienda le explicaron que no debía poner el sombrero al revés, ya que de lo contrario «la suerte se derramaría».

Sin embargo, las compras que causaron más debate fueron los animales disecados (taxidermia). Según los informes, Erling Haaland gastó dinero en los siguientes objetos inusuales:

Una estatua de un mapache sosteniendo una botella de bebida — 750 dólares;

Una estatua de dos ardillas vestidas de sheriff — 900 dólares;

Botas de vaquero y accesorios hechos a medida.

En sus redes sociales, Erling Haaland publicó una foto bajando del avión con la estatua del mapache bajo el brazo, comentando con humor: «Se vino a casa conmigo». Esta situación despertó gran interés y risas entre los aficionados.

Una nueva era en el fútbol noruego

La Copa Mundial 2026 tiene un significado especial para la selección de Noruega, ya que el equipo se clasificó para el mundial por primera vez desde 1998. El centrocampista Sander Berge, al hablar sobre este viaje y la competición, destacó que está viviendo los momentos más felices de su vida. Según él, el espíritu de equipo y estos momentos inolvidables también están influyendo positivamente en los resultados en el campo.

Este evento demostró no solo la capacidad goleadora de Erling Haaland en el campo, sino también la atención que presta a sus colegas como líder y capitán. La estrella del Manchester City logró fortalecer aún más el ambiente dentro del equipo con su generoso gesto.