17º día de huelga de hambre: un famoso activista pide la dimisión del ministro de Educación

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17º día de huelga de hambre: un famoso activista pide la dimisión del ministro de Educación

El indio Sonam Wangchuk, reconocido activista social e ingeniero, cumple 17 días en huelga de hambre en el centro de Delhi. Se informa que su salud se está deteriorando gravemente. El activista exige la dimisión del ministro de Educación del país, Dharmendra Pradhan. Así lo informó The Independent .

Wangchuk apoya a los jóvenes que protestan tras el escándalo de filtración de preguntas de examen ocurrido en mayo. Este incidente afectó a millones de estudiantes y aumentó las protestas contra el gobierno del primer ministro Narendra Modi.

La protesta está siendo organizada por el Cockroach Janta Party (CJP) — el «Partido Popular de las Cucarachas», fundado por Abhijit Dipke, de 30 años. El movimiento se hizo viral rápidamente en Instagram, acumulando 22 millones de seguidores en pocos días.

Wangchuk, de 59 años, continúa su huelga en la plaza Jantar Mantar de Delhi. Según Reuters, está demasiado débil incluso para hablar. El CJP informó que, al 14 de julio, había perdido 8,5 kilogramos. El 13 de julio, uno de los participantes se desmayó y fue trasladado al hospital.

El ministro Dharmendra Pradhan y los funcionarios del gobierno aún no han hecho comentarios sobre este asunto.

Sonam Wangchuk también es conocido por ser el ingeniero que inspiró al protagonista de una famosa película de Bollywood. Los líderes de la oposición destacan que su vida corre peligro y le piden que ponga fin a la huelga de hambre.

Otras causas de las protestas son el desempleo juvenil y las irregularidades en los exámenes. Tras la filtración de las preguntas en Internet, los exámenes de ingreso a las facultades de medicina, en los que participaron 2,3 millones de aspirantes, fueron cancelados y posteriormente reprogramados.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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