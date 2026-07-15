Una nueva era para el proyecto SpaceX Starship: se abre el camino para los primeros vuelos orbitales completos

SpaceX, la empresa fundada por Elon Musk, ha alcanzado un hito crucial en la preparación de su sistema Starship, la nave espacial más grande y potente del mundo, para vuelos orbitales completos. La Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU. ha publicado el borrador de la evaluación ambiental necesaria para ampliar las operaciones de Starship. Este documento regula los procesos relacionados con el regreso de la nave desde la órbita y su aterrizaje en diversos puntos de la Tierra. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según datos de ixbt.com, el nuevo borrador de licencia contempla oficialmente por primera vez el regreso de la nave tras un vuelo orbital completo. Hasta ahora, todas las pruebas realizadas, incluidos los vuelos de gran repercusión, tenían un estatus suborbital. Se espera que ahora SpaceX pueda realizar lanzamientos y recuperar naves no solo desde el polígono de Starbase en Texas, sino también desde el Centro Espacial Kennedy en Florida.

Estrategia de aterrizaje y medidas de seguridad

El documento contempla varios escenarios para el aterrizaje de la nave. Si no es posible capturar el Starship con la torre "Mechazilla" en Texas, se dirigirá a una zona de reserva en el norte del océano Pacífico. También está prevista la ampliación de las zonas de aterrizaje existentes cerca de las costas de Chile y en la parte central del océano Pacífico. Todas estas medidas están diseñadas para el periodo hasta 2030.

Los expertos de la FAA calcularon los posibles daños ambientales basándose en los escenarios más conservadores. Para cada zona, se analizaron 25 casos de desintegración de la nave al entrar en la atmósfera, 25 amerizajes controlados y 20 casos de explosión (por ejemplo, en caso de colisión con el agua). Los análisis muestran que, si se cumplen las medidas establecidas, no se causarán daños significativos a la naturaleza.

Ecología y protección de la fauna marina

Con el fin de proteger la fauna marina, se prevé la creación de zonas de amortiguamiento especiales. Según estas, los puntos de aterrizaje deben estar al menos a 130 kilómetros de la costa. También se llevarán a cabo las siguientes medidas:

Inspección previa de las zonas de aterrizaje mediante aviones y drones;

Limitación de la velocidad de los barcos de vigilancia en caso de detectar ballenas u otros animales marinos;

Control constante del nivel de contaminación del agua por metano y fluidos hidráulicos.

Según los expertos, la probabilidad de que fragmentos de la nave golpeen directamente a los animales es muy baja. Tampoco se prevé que los estampidos sónicos y el impacto de los residuos de combustible en el agua sean catastróficos para el ecosistema.

Aviación y planes futuros

Los vuelos de Starship también afectarán al tráfico aéreo. Durante los aterrizajes en Texas, más de 90 rutas aéreas de gran altitud en el oeste de EE. UU. podrían cerrarse temporalmente. En horas punta, esta restricción podría afectar las rutas de hasta 600 aviones comerciales por hora. Para una operación única, el espacio aéreo se cerrará durante unos 30 minutos, lo que requerirá modificar la ruta de una media de 6 600 vuelos al año.

Actualmente, SpaceX está finalizando las pruebas de la segunda versión del Starship. Este proyecto es vital para el futuro despliegue de satélites Starlink, el reabastecimiento de combustible en órbita y las misiones lunares dentro del programa Artemis de la NASA. Según datos de la empresa, la próxima prueba, el 13.º vuelo del sistema Starship, podría tener lugar el 16 de julio de este año.