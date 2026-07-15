Publicidad eliminada en la búsqueda de Windows 11: Microsoft lanza una nueva actualización

Microsoft ha dado un paso importante en la mejora del sistema operativo Windows 11. Los bloques publicitarios y las ofertas comerciales innecesarias en la barra de búsqueda, que causaron las quejas de muchos usuarios, han sido eliminados por completo en la nueva actualización. Este cambio tiene como objetivo hacer que la función de búsqueda interna del sistema sea más limpia y eficiente. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, el sistema de búsqueda rediseñado está actualmente disponible para los participantes del programa Windows Insider. Esta actualización promete no solo una limpieza visual, sino también un rendimiento técnico mucho más rápido. Al optimizar los algoritmos de búsqueda, los ingenieros de Microsoft han logrado reducir significativamente el tiempo de respuesta a las consultas de los usuarios.

Principales cambios y mejoras del sistema

En la nueva actualización, Microsoft se ha centrado en varios aspectos importantes. En primer lugar, los resultados de búsqueda ahora se generan con mucha más precisión. El contenido patrocinado, que aparecía con frecuencia en versiones anteriores y distraía al usuario, ahora es cosa del pasado. Esto facilita la búsqueda de archivos o aplicaciones necesarias durante el trabajo.

La interfaz de búsqueda también se ha modernizado ligeramente. Los expertos de Microsoft señalan que las mejoras se han realizado en todas las áreas, desde el correcto funcionamiento del sistema de búsqueda hasta la limpieza de elementos innecesarios. Esta es una noticia muy importante para los usuarios de Windows 11, ya que las cargas excesivas y los anuncios en el sistema a menudo provocaban el consumo de tráfico de Internet y recursos de la CPU.

Aunque esta función se encuentra actualmente en fase de prueba, se espera que se implemente a nivel mundial para todos los usuarios de Windows 11 en los próximos meses. La compañía planea estudiar los comentarios de los usuarios para hacer que la versión final sea aún más estable.

En general, Microsoft ha estado siguiendo recientemente una política de simplificación de la interfaz de Windows 11 y de eliminar el «ruido» innecesario. La eliminación de la publicidad ayudará a aumentar la confianza de los usuarios en la marca y a mejorar la experiencia con el sistema operativo. La actualización aparecerá pronto automáticamente en los ordenadores de todas las regiones.