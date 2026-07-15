Los sueños de la selección de Francia de conquistar un nuevo Mundial terminaron en la etapa de semifinales. Los pupilos de Didier Deschamps perdieron 0-2 ante España, perdiendo la oportunidad de llegar a su tercera final consecutiva. Esta derrota fue un duro golpe no solo para el equipo, sino también para muchas de sus estrellas. Así lo informa Goal.com informa .

El hecho de que Francia no lograra realizar ni un solo disparo a puerta durante los primeros 80 minutos evidenció los problemas en la línea de ataque del equipo. Según Goal.com, estrellas de talla mundial como Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé fueron completamente neutralizadas por los defensas españoles. Durante el encuentro, los «Bleus» no encontraron su juego y se vieron impotentes ante el orden táctico del rival.

A mediados de la primera parte, un error del defensa Lucas Digne cambió el destino del partido. Cometió una falta sobre Lamine Yamal dentro del área y Mikel Oyarzabal transformó el penalti señalado por el árbitro para abrir el marcador. Fue la primera vez que Francia se vio por detrás en el marcador durante todo el torneo.

La superioridad de España y la impotencia de Francia

En la segunda parte, la situación no cambió positivamente. La selección española estaba preparada para repeler cualquier ataque. El trío formado por Dani Olmo, Lamine Yamal y Oyarzabal mantuvo bajo constante amenaza a la defensa francesa. Cerca del minuto 60, España marcó el segundo gol para sentenciar la victoria. Tras un pase de Dani Olmo, Porro anotó el tanto.

Esta derrota podría poner fin a la larga y exitosa carrera de Didier Deschamps al frente de la selección. El técnico no logró llevar a su equipo a la final por tercera vez consecutiva, lo que supuso una gran decepción para la afición francesa. La estrella del equipo, Kylian Mbappé, no mostró el nivel esperado y no pudo salvar a su equipo en una situación difícil.

Este resultado fue inesperado para los aficionados al fútbol, ya que muchos veían a Francia como el gran favorito del torneo. España, bajo la dirección de Luis de la Fuente, se ganó su lugar en la final con un juego sólido. Ahora, la «Roja» disputará el partido decisivo por el título mundial.