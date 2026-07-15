Cómo fueron calificados los jugadores en el partido entre Francia y España

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Cómo fueron calificados los jugadores en el partido entre Francia y España

En la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 España derrotó a Francia por 2-0 y avanzó a la final. Tras el encuentro, se publicaron las calificaciones de los jugadores.

En el equipo español, la calificación más alta fue para Marc Cucurella con 7,6 puntos. Pedro Porro también obtuvo 7,6. Lamine Yamal recibió 6,3, Rodri 7,2 y Pau Cubarsí 7,4.

Calificaciones de los jugadores españoles:

• Unai Simón — 7,3
• Marc Cucurella — 7,6
• Aymeric Laporte — 6,9
• Pau Cubarsí — 7,4
• Pedro Porro — 7,6
• Fabián Ruiz — 7,2
• Rodri — 7,2
• Álex Baena — 6,1
• Dani Olmo — 7,3
• Mikel Oyarzabal — 6,7
• Lamine Yamal — 6,3

Calificaciones de los suplentes españoles:

• Ferran Torres — 6,7
• Mikel Merino — 6,8
• Pedri — 6,5
• Marcos Llorente — sin calificación
• Nico Williams — sin calificación

En el lado de Francia, la calificación más alta fue para Adrien Rabiot con 6,9 puntos. Dembélé obtuvo 6,5, mientras que Barcola y Olise recibieron 6,4.

Calificaciones de los jugadores franceses:

• Mike Maignan — 5,5
• Lucas Digne — 5,4
• Bradley Barcola — 6,4
• Adrien Rabiot — 6,9
William Saliba — 6,0
• Dayot Upamecano — 5,7
• Aurélien Tchouaméni — 6,6
• Jules Koundé — 6,2
• Ousmane Dembélé — 6,5
• Michael Olise — 6,4
Kylian Mbappé — 5,7

Calificaciones de los suplentes franceses:

• Malo Gusto Lacroix — 6,6
• Manu Koné — 5,6
• Désiré Doué — 6,8
• Rayan Cherki — 6,7
• Theo Hernandez — 6,3

En general, la defensa y el mediocampo de España destacaron con los mejores resultados. En Francia, Rabiot fue el jugador mejor valorado.

ИспанияФранцияМарк КукурельяPedro PorroЛамин ЯмалАдриен Рабьо
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